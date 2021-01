Die Stadtgemeinde Traiskirchen hat auch heuer wieder gemeinsam mit dem städtischen Arbeiter Samariterbund Traiskirchen-Trumau ein Kältetelefon eingerichtet. "Die Nächte sind kalt. Leider gibt es auch in unserem Land Menschen, die in diesen kalten Nächten unsere Unterstützung brauchen. Wir haben in unserer Stadt einen unumstößlichen Grundsatz: Wenn jemand in Not ist, egal woher jemand kommt oder was jemand hat - wir helfen", erklärt Stadtchef Andreas Babler.

