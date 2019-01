Das Kältetelefon Traiskirchen ist unter der Nummer 0664/86 58 020 erreichbar und in der Einsatzzentrale der Samariter wurde eine Winternotschlafstelle eingerichtet, in der neben einer warmen Schlafstelle auch heiße Suppe angeboten wird.

„Die klirrende Kälte ist eine echte Belastungsprobe für obdachlose Menschen. Die ersten Anrufe haben wir bereits entgegen genommen“, erzählt Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler und betont, dass diese Winternothilfe dringend benötigt wird, sich aber zielgerichtet auf das Einzugsgebiet Traiskirchen und Trumau konzentriert.

„Letztes Jahr wurden nicht nur Anrufe aus der Region verzeichnet, sondern weit darüber hinaus. Auch heuer hatten wir bereits Anrufe aus dem Waldviertel“, so Babler weiter. Die Kapazitäten der Stadt reichen aber nicht so weit, daher soll in diesem Fall die jeweilige Notrufnummer der Rettung kontaktiert werden.

Babler fordert flächendeckendes Angebot

„Fakt ist: der Bedarf an Notschlafstellen ist gegeben. Jedoch: es gibt kein flächendeckendes Angebot in Niederösterreich. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf“, so Babler und fordert: „Das Ziel muss sein, in den einzelnen Regionen ein flächendeckendes Angebot sicherzustellen.“

Kältetelefon ist rund um die Uhr besetzt

Gerade in den kältesten Tagen des Jahres geht es darum, aufmerksam wahrzunehmen, wann Hilfe gebraucht wird. Wer den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen bemerkt und rasch und unkompliziert helfen möchten, ruft das Traiskirchner Kältetelefon unter 0664/86 58 020.

Das Telefon ist rund um die Uhr besetzt. Das Team des Samariter Bunds benötigt genaue Orts- und Zeitangaben, als auch eine Beschreibung der Person, sodass sie die genannte Personen und Orte aufsuchen können.