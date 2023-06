Änderung führt zu gespaltenen Meinungen

Während so manche Hundebesitzer und Experten die Änderungen kritisch betrachten, empfinden Befürworter die neuen Regelungen für einen wichtigen Schritt in Richtung Verantwortungsbewusstsein der Tierhalter.

So auch der Amtstierarzt Christoph Hofer-Kasztler. Den zu erbringenden Sachkundenachweis halte er insofern für sinnvoll, da Hundehalter nun lernen, wie die Bedürfnisse der Tiere gestillt werden. Schon durch frühere Verschärfungen der Hundehalterpflichten konnten die Haltungsbedingungen verbessert werden. „2022 gab es im Bezirk 20 Bissverletzungen, dieses Jahr sind es schon 17. Deswegen war es ja so wichtig, dass Änderungen kommen!” Beißvorfälle können auch durch Krankheiten und Schmerzen des Hundes verursacht werden. Im Informationsteil des Tierarztes werden Hundehalter zukünftig ausreichend über die Auffälligkeiten, Gesundheit von Hunden aufgeklärt und die Sensibilität der Halter erhöht.

Adaptierungen seien notwendig

Robert Markschläger vom österreichischen Kynologenverband, hat selbst an der Gesetzesnovelle mitgearbeitet. „Das Ziel ist, die Menschen ausreichend darauf vorzubereiten, was es bedeutet sich einen Hund zuzulegen. Das ist keine Sache von wenigen Wochen, sondern eine jahrelange Verpflichtung. Diese Bewusstseinsbildung ist besonders wichtig“, betont Markschläger.

„Bei der Novelle ist einiges schiefgelaufen”, bemängelt Alexander Minnich von der Hundeschule Hundekompetenz. Für ihn würde es mehr Sinn machen, wenn zukünftige Hundehalter, schon vor der Anschaffung einen Kurs ablegen müssten. So könnten diese ausreichend über die Haltung, Bedürfnisse sowie Kosten eines Hundes informiert und die Anschaffung aus einer Qualzucht vermieden werden. Außerdem sei der Sachkunde-Nachweis zeitlich viel zu kurz bemessen: „Da bleibt ja nicht viel hängen und persönliche Fragen kommen zu kurz!” Der Kurs umfasst unter anderem die Anschaffung, Bedürfnisse, Lernverhalten, Umgang mit Stresssituationen und gesetzliche Grundlagen. Grundsätzlich zeigt sich Minnich aber positiv gegenüber dem Hundeführerschein, jedoch sieht er die Notwendigkeit weiterer Adaptierungen und einer Orientierung an der Wiener Variante. Sie umfasst, anders als in Niederösterreich, eine theoretische und praktische Prüfung. Die erweiterte NÖ Sachkunde wird in Wien nicht als Hundeführerschein anerkannt und das führt zu Problemen: „Wer mit einem Listehund die erweiterte niederösterreichische Sachkunde absolviert hat, kann trotzdem nicht mit diesem in Wien spazieren gehen”, so Minnich.

Maximal fünf Hunde pro Haushalt

Auch die Obfrau des Badener Tierheims, Gabriele Artner sieht die Novelle zwiegespalten. Das Problem des Animal Hoardings, also das krankhafte Sammeln und Halten vieler Tiere, kriege man damit ihrer Meinung nach nicht in den Griff. Denn diese Personen melden ihre Tiere ohnehin nicht. Sie kritisiert vor allem die mangelnde Sanktionierung: „Es werden Gesetze gemacht, die aber nicht kontrolliert werden.“ Außerdem befürchtet sie, dass durch die entstehenden Kosten, die mit einem Hundeführerschein verbunden sind, Tierheime und Züchter ihre Tiere nun noch schwerer vermitteln können.

Nun ergeben sich durch die Eingrenzung neue Probleme: „Wir hatten erst einen Fall, wo ein Pärchen mit jeweils drei Hunden zusammengezogen sind. Nach der aktuellen Regel müssten sie in einem solchen Fall einen Hund abgeben. Hier würden wir uns praxistaugliche Ausnahmeregelungen wünschen“, so Madeleine Petrovic, die Leiterin von Tierschutz Austria.