Nun in Haft Wiener nach Tankstellen-Überfall in Traiskirchen festgenommen

N ach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Traiskirchen (Bezirk Baden) sitzt ein 20-Jähriger in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft.