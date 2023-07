Bezirk Baden: Urlaub am See vor der Haustür

BERNDORF In der Hochphase der Corona-Pandemie gab es teilweise schlicht keine andere Alternative, als den Urlaub an einem See in der Heimat zu verbringen, anstatt ans Meer zu fahren. Und hierbei entschieden sich viele für die zumeist recht kostengünstige Option eines Campingurlaubs. Aber auch nun, nach dem Fallen aller Reisebeschränkungen, nimmt der Trend nicht ab.

Im Bezirk Baden erfreut sich etwa der Campingplatz „Masai Mara“ großer Beliebtheit. Der Platz befindet sich im Ortsgebiet St. Veit an der Triesting, etwa in der Mitte zwischen dem Zentrum Berndorf und der Marktgemeinde Hirtenberg. Südlich des Campings befindet sich ein Waldstück. An einem eigenen See gelegen, bietet „Masai Mara“ rund 90 Grundstücke zwischen 50 und 150 Quadratmetern für Zelte, Wohnwägen und Wohnmobile sowie Mobilheime. Wasseraktivitäten stehen hier im Vordergrund „Im Vordergrund stehen bei uns zahlreiche Wasseraktivitäten. Wir bieten Tret- und Ruderboote an sowie Kajaks, Stand Up Paddle Boards oder auch Fischen mit unseren Leihangeln“, erklärt Geschäftsführerin Lidja Opel. Abgesehen davon gibt es vielfältige weitere Angebote. Etwa einen Fahrradverleih, einen neuen Kinderspielplatz, Tischtennistische, Brettspiele und vieles mehr. Der Platz verfügt über genügend Lademöglichkeiten, Strom kann für 3,50 Euro pro Tag bezogen werden. Fünf Gigabyte WLAN kosten zwei Euro, den Code dafür erhält man an der Rezeption.

Lidija und Karl Opel sowie Hund Luigi. Foto: Elfi Holzinger

In der näheren Umgebung gibt es einige fußläufig erreichbare Geschäfte und Lokale. Etwa die Bäckerei und Jausenecke Familie Tober, das Steakhouse Zukunft oder auch ein Fitnesscenter. Die Preise für den Campingplatz sind durchaus erschwinglich. Die Tageskarte für Erwachsene, einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil kostet jeweils acht Euro, Kinder von drei bis 13 Jahre zahlen sechs Euro, genau so viel wie ein Stellplatz für ein Zelt kostet. Reservierungen sind unter 0699/110 63 720 oder per E-Mail unter info@seecamping-masai-mara.at möglich. Dem Berndorfer Campingplatz spreche der Geschäftsführer von Wienerwald Tourismus, Michael Wollinger, „sicherlich“ eine Empfehlung aus. „Aufgrund seiner Lage am See mit vielen Wasser- und Freizeitaktivitäten und der Nähe zum Triesting-Gölsental-Radweg weist er schon rein geografisch Pluspunkte auf“, sagt er.

Wollinger bestätigt den aufstrebenden Trend Richtung Campingurlaub. Als Gründe dafür nennt er etwa kostengünstiges, naturverbundenes Reisen sowie die zahlreichen Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe von Campingplätzen.