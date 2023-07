Martin Strubreiter wieder als Erster in Zivil an Unfallstelle

Erst letzte Woche berichtete die NÖN über den Feuerwehrmann Martin Strubreiter aus Baden, der gleich dreimal hintereinander als Ersthelfer bei Fahrzeugbränden in Zivil zur Stelle war. Am Montag verhinderte er durch sein engagiertes Eingreifen ein Familiendrama.

Strubreiter berichtet über die Geschehnisse: „Gerade als ich ein Geschäft verlassen hatte, sah ich einen Lkw mit ausgefahrenem Kran, der die Oberleitung der Badnerbahn mitriss und die Kabel auf einen Pkw stürzen ließ. Ich bin sofort hingegangen und habe den Insassen des Fahrzeugs zugerufen, dass sie das Auto keinesfalls verlassen sollten. Gleichzeitig habe ich mit einem anderen Passanten den Bereich abgesperrt und einen Notruf abgesetzt", erzählt Strubreiter, der hauptberuflich in der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr in Baden arbeitet und freiwillig bei der Feuerwehr Baden-Leesdorf tätig ist.

Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt

Um 10.52 Uhr wurden dann die Feuerwehren Baden Stadt und Baden Leesdorf alarmiert, um Menschen zu retten. Auch Rettungsdienst und Polizei eilten zur Einsatzstelle. Diese wurde großräumig abgesperrt, und die Badener Lokalbahnen wurden informiert. Im Auto befand sich Timea Sax mit ihrer Familie. Sie erzählt: „Mein erster Impuls war, sofort auszusteigen, aber dann stand plötzlich ein Mann vor uns und rief uns zu, dass wir auf keinen Fall aussteigen sollten", schildert sie die Situation. Sie war gerade mit ihrem Mann Christian und ihrem zehnjährigen Sohn Vincent unterwegs, um Besorgungen zu machen, als die Kabel der Oberleitung auf ihr Fahrzeug fielen.

Martin Strubreiter mit der Familie Sax. Foto: Thomas Lenger

Einsatzleiter Stefan Schneider von der Freiwilligen Feuerwehr Baden Stadt merkt an: „Es bestand die Gefahr, dass einer der Insassen beim Verlassen des Fahrzeugs mit Starkstrom in Berührung gekommen wäre, daher war es wichtig, dass die Familie im Fahrzeug bleibt.“ Nachdem die Wiener Lokalbahnen den Strom abgeschaltet und die Leitung geerdet hatten, ließ die Feuerwehr die Personen aus dem Fahrzeug aussteigen und brachte die Familie in Sicherheit.

Dieser Lkw hatte die Oberleitung heruntergerissen. Foto: Thomas Lenger

Die Fahrzeuginsassen wurden vom Roten Kreuz untersucht, blieb jedoch unverletzt. „Wir sind unserem Ersthelfer sehr dankbar, dass er uns in der Situation darauf aufmerksam gemacht hat, wie wir uns verhalten sollen und dass wir im Fahrzeug bleiben sollen", sagt Times Sax. Der Unfallbereich war für mehrere Stunden gesperrt, auch die Badener Bahn musst bis zum Bahnhof Baden kurz geführt werden.