Jetzt hat die Corona-Krise auch erste Auswirkungen auf die Region. In der Bettfedernfabrik wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Die Entscheidung der Bundesregierung, dass Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen und Outdoor-Veranstaltungen ab 500 Personen nicht stattfinden dürfen, wurde in einer Pressekonferenz um 11.30 Uhr bekannt gegeben. Davon betroffen war auch die heutige Veranstaltung eines „Puppentheater“ in der Bettfedernfabrik um 16.00 Uhr.

„Leider müssen wir einige Veranstaltungen in den kommenden Wochen absagen“, bestätigt Bürgermeisterin Natascha Matousek. Davon betroffen sind folgende Veranstaltungen:

Durch die Verordnung werden davon auch weitere Veranstaltungen in den nächsten Wochen in der Region betroffen sein. Wir informieren Sie auch über weitere Maßnahmen in der Region.