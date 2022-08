Eine Person bei Auffahrunfall auf B210 verletzt

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Ein Pkw Lenker wollte von der B210 in eine Siedlungsstrasse abbiegen. Ein nachkommender Lkw dürfte das übersehen haben und prallte in das Heck des Wagens. Dieser wurde dadurch in einen Pkw, der von der Siedlungsstrasse auf die B210 fahren wollte, geschleudert.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und vom Samariterbund Ebreichsdorf ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Oberwaltersdorf musste die Unfallfahrzeuge bergen und die Fahrbahn reinigen.

