Josef Auer ist Ehrenbürger

Das Gründungsmitglied der Herrengilde erhielt diese Auszeichnung für sein außergewöhnliches Engagement und seine besonderen Verdienste um die Gemeinde.

In ihrer Laudatio hob Matousek die zahlreichen Stationen in Auers Leben hervor, die ihn zu einem unverzichtbaren Teil der Oberwaltersdorfer Gemeinschaft gemacht haben. Von seiner engen Verbundenheit zur Pfarre, über sein Wirken im Weinbauverein und als Obmann der Burschenschaft, bis hin zu seinen 37 Jahren als Gemeinderat und 25 Jahren im Gemeindevorstand – Auer hat sich in vielfältiger Weise für seine Heimat eingesetzt.

Besondere Anerkennung fand auch Auers 40-jährige Tätigkeit als Ortsbauernrat und sein Einsatz für den Berufsstand. Als Weinhauer und Schnapsbrenner hat er mit seinem Familienbetrieb zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen und damit auch die Region Oberwaltersdorf bekannt gemacht.

Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wird Josef Auer zum Botschafter seiner Gemeinde und ein Vorbild für kommende Generationen. Die vielen Erinnerungen an besondere Auer-Momente werden auch in Zukunft dazu beitragen, seine Verdienste um Oberwaltersdorf lebendig zu halten.

