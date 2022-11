Oberwaltersdorf „Live-Kings des Rock’n’Roll“ in Bettfedern

Mit über 1500 nationalen und internationalen Auftritten, zahlreichen Fernsehauftritten und Top-Platzierungen bei Radio- und Streamingdiensten zählen The Monroes zu den erfolgreichsten Bands des Landes und gelten als „Live-Kings des Rock’n’Roll“. Tickets: Foto: The Monroes

T he Monroes, die „Live-Kings des Rock’n’Roll“, treten am 25. November in der Bettfedernfabrik auf.