Mähdrescher geriet in Brand .

Am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Oberwaltersdorf und Trumau zu einem Brandeinsatz gerufen. Auf einem Feld in der Nähe des Gewerbegebiets von Oberwaltersdorf war ein Mähdrescher aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defekts in Brand geraten.