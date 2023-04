ÖAMTC-Schulung Kostenlose E-Bike Kurse in Baden

Lesezeit: 2 Min Andreas Fussi

Foto: luciano - stock.adobe.com

I mmer mehr Menschen entdecken ihre Liebe zum E-Bike. Um das Fahrgefühl auf dem E-Bike auch wirklich genießen können und um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ÖAMTC kostenlose E-Bike Kurse an - am 26. April etwa in Baden.