Volksschulkinder pflanzten Wald der Zukunft für die Piestingau

Das Pflanzen ist die halbe Miete: Sind die Bäume in der Erde, heißt es fleißig gießen. Ein Erfolgserlebnis: Das Bäumchen ist in der Erde. Die Kinder waren nicht nur schnell, sondern auch genau. Professionelle Helferinnen und Helfer waren gleich zur Stelle, falls ein Baum einmal nicht aus dem Topf heraus wollte. Auch diese beiden Mädels zeigten stolz ihre Bäumchen. Wer seine Bäume und Sträucher eingepflanzt hatte, stellte sich um eine Gießkanne an, um die Pflanzen ordentlich einzugießen.

