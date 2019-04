Der zweigleisige Ausbau der rund 50 Kilometer langen Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt stellt eine wichtige Maßnahme zur Kapazitätserweiterung auf der Südstrecke dar. Das Ziel ist die Viergleisigkeit gemeinsam mit der Südbahn zwischen Wien und Wiener Neustadt. Der Ausbau schafft die Voraussetzungen für ein besseres Angebot sowohl im Fernverkehr als auch im Nahverkehr für tausende Pendlerinnen und Pendler südlich von Wien. Die Investitionssumme für das Projekt beläuft sich auf rd. 585 Mio. Euro.

Der Ausbau erfolgt grundsätzlich unter laufendem Betrieb, sodass sich die Einschränkungen für unsere Fahrgäste im Großen und Ganzen in Grenzen halten. Für einige Arbeiten ist es jedoch notwendig, den Zugverkehr auf der Strecke einzustellen. In den kommenden Ferien sind zwei Streckensperren geplant, die in den Osterferien von 13. bis 22. April sowie in den Sommerferien im Juli und August 2019 stattfinden.

Diesen Zeitraum haben wir bewusst gewählt, um die SchülerInnen und PendlerInnen auf ihrem Weg in die Schule bzw. Arbeit so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Fahrgastzahlen sind bedingt durch Ferien und Urlaubszeit geringer.

Ostern: Fahrplanänderungen Wien Blumental – Ebreichsdorf von 13. bis 22. April

Schnellbahn S60: Die Schnellbahn-Linie S60 wird zwischen Wien Blumental und Ebreichsdorf bzw. zwischen Ebreichsdorf und Wien Hauptbahnhof im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. ACHTUNG: Die Schienenersatzverkehrsbusse halten nicht in Wien Meidling. Fahrgäste nach Wien Meidling müssen in Wien Hauptbahnhof in die Züge der S-Bahn Stammstrecke umsteigen



Regionalverkehr: Regionalexpress-Züge (REX) fahren über Gramatneusiedl und die Ostbahn. ACHTUNG: REX-Züge halten daher nicht am Bahnhof Ebreichsdorf, sondern ersatzweise am Bahnhof Wampersdorf. AUSNAHME: Die REX-Züge Richtung Deutschkreutz mit der planmäßigen Abfahrt in Ebreichsdorf um 05.46 Uhr, 06.48 Uhr und 07.48 Uhr. Diese Züge können leider nicht in Wampersdorf halten. Für diese Züge wird ein Shuttleverkehr von Ebreichsdorf nach Ebenfurth eingerichtet.



Für Fahrgäste von oder nach Ebreichsdorf wird ein Shuttle-Bus zwischen den Bahnhöfen Ebreichsdorf und Wampersdorf bzw. Ebenfurth geführt und eine provisorische Park&Ride-Anlage beim Bahnhof Wampersdorf eingerichtet.

Zeitkarten Ebreichsdorf – Wien werden zwischen Wampersdorf und Wien sowie im Schienenersatz-Shuttle-Verkehr Ebreichsdorf – Wampersdorf / Ebenfurth anerkannt.

Mit Fahrrädern ist die Benutzung der Schienenersatzverkehrsbusse nicht möglich. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bitten wir vor dem geplanten Reiseantritt mit dem ÖBB Kundenservice unter 05-1717-5 Kontakt aufzunehmen.

Wir bitten unsere Fahrgäste die für diesen Zeitraum geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen. Der Bahnhof Wien Blumental ist nicht barrierefrei. Nähere Infos für mobilitätseingeschränkte Personen unter 05 1717 – 5. Wir bitten die Änderungen der Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten.

Bauarbeiten zu Ostern

Hennersdorf: Ergänzungsarbeiten am Gleiskörper, Fertigstellung Lärmschutzwand

Achau: teilweise Herstellung der Lärmschutzwand, Asphaltierungsarbeiten an der B16, diverse Arbeiten im Schienenbereich

Münchendorf: Herstellung Gleis inkl. Unterbau, Gleisverlegung auf rund drei Kilometern Länge, Verlegung von vier Weichen, Herstellen der Oberleitung, Inbetriebnahme Bahnsteig 2

Unser Ziel ist es, die Maßnahmen so effizient wie möglich zu gestalten. Wir sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die AnrainerInnen so gering wie möglich zu halten. Leider können während der Bauzeit Lärm- und Staubbelastungen – zum Teil auch nachts und an Wochenenden – nicht gänzlich vermieden werden.

Zweigleisiger Ausbau der Pottendorfer Linie

Der Ausbau der Pottendorfer Linie zählt zu den Schlüsselprojekten an der Südstrecke. Bis 2023 entsteht eine durchgehend zweigleisige Verbindung zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt. Die Maßnahmen teilen sich in zwei Etappen. Die erste davon startete 2016. Bis 2019 erhalten die Bahnhöfe Hennersdorf, Achau und Münchendorf ein attraktives, einladendes Erscheinungsbild und rundum barrierefreie Zugänge. Auf der Strecke zwischen der Wiener Stadtgrenze und Münchendorf wird zum bestehenden Gleis ein zweites hinzugelegt.

In der zweiten Phase erfolgt der zweigleisige Ausbau im Abschnitt Ebreichsdorf. Danach ist die Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Wr. Neustadt durchgehend zweigleisig ausgebaut und die Voraussetzung für eine Verdichtung des Zugangebots geschaffen.

Zusätzlich sichern die Ausbaumaßnahmen auf Jahre hinaus Arbeitsplätze und daraus resultierend Wertschöpfung in der Region.

Aktueller Stand

Seit dem Spatenstich im Juni 2016 wird am zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke der Pottendorfer Linie, im Streckenabschnitt Hennersdorf bis Münchendorf, mit Hochdruck gearbeitet. Fahrgäste, hauptsächlich PendlerInnen, erhalten seither bei ihren täglichen Bahnfahrten immer neue Einblicke in das Baugeschehen entlang der Strecke.

So ist der Bahnhof Hennersdorf, welcher in Hochlage entstand, bereits seit November 2018 in Vollbetrieb.

Von der Bahn aus ebenfalls gut sichtbar sind die Bauarbeiten im Streckenbereich Achau. Hier konzentrieren sich die Hauptarbeiten derzeit auf die Errichtung des neuen Bahnhofs mit der Fuß- und Radwegunterführung sowie auf den Bau der Unterführungen der B11 und der B16. Die Unterführung der B16 ist bereits seit November 2018 durch Aufweitung und Wegfall der bisherigen Höhenbeschränkung passierbar.

Auch in Münchendorf sind die Arbeiten bereits weit fortgeschritten. Ein Bahnsteig befindet sich bereits in Betrieb und ist barrierefrei mittels Aufzug erreichbar. Die Arbeiten zur Errichtung der Unterführung der L2005 Velmerstraße laufen auf Hochtouren und auch die Unterführung der Himbergerstraße nimmt langsam Gestalt an. Eine besondere Herausforderung wird der im August anstehende Einschub des neuen, zweiten Tragwerks der Triestingbrücke. Die Brücke in der Bahngasse konnte bereits für den Verkehr freigegeben werden.

zweigleisig ausgebaut.

zweigleisig ausgebaut. Im Raum Wien wurde der zweigleisige Ausbau bereits weitgehend umgesetzt (rd. 7,4 km)

Die derzeit laufenden Planungs- und Bauarbeiten konzentrieren sich auf den Abschnitt Hennersdorf – Wampersdorf (rd. 23,5 km).

Baubeginn Hauptarbeiten : 2016

Bauende: 2023

Fahrgastnutzen steht im Vordergrund

Im Zuge der Ausbaumaßnahmen werden die Bahnhöfe Hennersdorf, Achau und Münchendorf modernisiert bzw. der Bahnhof in Ebreichsdorf in neuer Lage errichtet. Gehobene Bahnsteige ermöglichen den Fahrgästen in Zukunft ein leichtes Ein- und Aussteigen in moderne Nahverkehrszüge. Es entstehen neue attraktive Verkehrsstationen mit witterungsgeschützten Bahnsteigen, transparenten Wartekojen, modernen Informationssystemen, Lautsprechern und Monitoren.

Mehr Sicherheit zwischen Straße und Schiene

Die Ausbaumaßnahmen leisten zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Straße und Schiene. Im gesamten Projektgebiet werden sämtliche Eisenbahnkreuzungen durch Unter- oder Überführungen ersetzt – ein Plus für die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen! Wartezeiten an geschlossen Schranken gehören der Vergangenheit an. Das beschleunigt den Verkehr und garantiert rascheres Vorankommen.

Die Südstrecke: Vom Reisen und Befördern der Zukunft

An mehr als 100 großen und kleinen Projekten arbeitet die ÖBB-Infrastruktur AG derzeit entlang der Südstrecke, einem Teil des Baltisch-Adriatischen Korridors. 200 Kilometer Bahnlinie werden modernisiert, 170 Kilometer neu gebaut. 80 km neue Tunnel und 150 neue Brücken errichtet. Über 5.000 Menschen arbeiten daran. Ab Ende 2026 eilen die Züge in 2 Stunden 40 Minuten von Wien nach Klagenfurt, von Graz nach Klagenfurt in 45 Minuten. Sie passieren, auf insgesamt 470 km, viele neue Bahnhöfe und durchqueren mit hohen Geschwindigkeiten zwei Berge – den Semmering und die Koralpe. Das Projekt Südstrecke umfasst: den Nordbahn-Ausbau, den Ausbau Wien-Bratislava, den neuen Wiener Hauptbahnhof, das Güterzentrum Wien Süd, den Ausbau der Pottendorfer Linie, den Bau des Semmering-Basistunnels, acht modernisierte Bahnhöfe auf dem Weg von Bruck nach Graz, den modernisierten Grazer Hauptbahnhof und 130 Kilometer neue Koralmbahn. Gemeinsam schaffen sie die Voraussetzungen für einen zukunftsorientierten Personen- und Güterverkehr. infrastruktur.oebb.at/suedstrecke