Sperre auf der Pottendorfer Linie ab 1. Juli

Der neue Streckenabschnitt wird an die bestehende Bahnlinie angebunden, außerdem finden Gleis- und Oberleitungsarbeiten statt, der Bahnhof Wampersdorf wird neu gebaut und es werden Entwässerungsbecken sowie Begleitwege fertiggestellt. Der 2016 gestartete zweigleisige Ausbau soll heuer beendet werden.

Zwischen 1. Juli, 23.20 Uhr, bis 4. September, 1.30 Uhr, wird für Züge der Linien S60 und REX6 ein Schienenersatzverkehr zwischen Münchendorf und Ebenfurth eingerichtet.

Es kommt zu Fahrplanänderungen. Ausnahmen sind montags bis freitags die REX6 Morgen-Züge mit Abfahrt in Ebenfurth um 5.26 Uhr, 6.26 Uhr, 7.26 Uhr und 8.26 Uhr. Diese werden während der Sperre über Gramatneusiedl umgeleitet und fahren jeweils um fünf Minuten früher ab. Die REX6 Abend-Züge mit Abfahrt in Wien Hauptbahnhof um 15.46 Uhr, 16.46 Uhr und 17.46 Uhr fahren planmäßig. Eine zusätzliche Verbindung mit Abfahrt in Wien Hauptbahnhof um 18.46 Uhr wird bereitgestellt.

Arbeiten am Bahnhof Wampersdorf noch bis September 2024

Ab 2. Juli wird der westseitige Teil des alten Bahnhofs Wampersdorf abgetragen und in neuer Lage errichtet. Auch ein zweiter, neuer Inselbahnsteig mit einer Länge von 220 Metern entsteht und der restliche Teil des Personentunnels mit Radwegunterführung wird fertiggestellt. Weiters folgt die Montage der Ausstattung (Vitrinen, Beleuchtung, etc.) sowie der Einbau der Aufzüge.

Im Ostteil des neuen Bahnhofs wird die Park&Ride-Anlage für insgesamt 67 Pkw und die Bushaltestelle für zwei Busse wiedererrichtet. Im September 2024 öffnet der neue Bahnhof Wampersdorf seine „Tore“, dann ist der Halt von Zügen im Bahnhof wieder möglich.

Die Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter www.oebb.at und streckeninfo.oebb.at. Mit SCOTTY mobil kann man auch jederzeit auf Fahrplaninformationen für den öffentlichen Verkehr zugreifen und seine Route planen.

Zweigleisiger Ausbau der Pottendorfer Linie

Der Ausbau der Pottendorfer Linie zählt zu den Schlüsselprojekten an der Südstrecke. Bis 2023 entsteht eine durchgehend zweigleisige Verbindung zwischen Wien Meidling und Wiener Neustadt. Die Maßnahmen teilen sich in zwei Etappen. Die erste davon startete 2016. Bis 2019 erhielten die Bahnhöfe Hennersdorf, Achau und Münchendorf ein attraktives, einladendes Erscheinungsbild und rundum barrierefreie Zugänge. Auf der Strecke zwischen der Wiener Stadtgrenze und Münchendorf wurde zum bestehenden Gleis ein zweites hinzugelegt.

In der zweiten Phase erfolgt der zweigleisige Ausbau im Abschnitt Ebreichsdorf. Danach ist die Pottendorfer Linie zwischen Wien Meidling und Wr. Neustadt durchgehend zweigleisig ausgebaut und die Voraussetzung für eine Verdichtung des Zugangebots geschaffen.