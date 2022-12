Wien Energie nimmt Hybrid-Kraftwerk Trumau in Betrieb

Werbung

Zusammen bilden sie das größte grüne Hybrid-Kraftwerk Österreichs, so die Wien Energie, die rund 46 Mio. Euro in die beiden Anlagen investiert hat. Weiters wurde das Umspannwerk in Moosbrunn ausgebaut.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.