Österreichs neueste BIPA-Filiale in Pottendorf eröffnet

„Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kunden in Pottendorf ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, freuen sich die BIPA Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl anlässlich der Eröffnung. Die BIPA Filiale in Pottendorf bietet viel Platz für erlebnisreiches Shopping. Das Sortiment umfasst über 15.000 internationale Markenartikel und erfolgreiche Eigenmarken.

Das Angebot reicht von Düften sowie Kosmetik- und Pflegeprodukten über Wohnaccessoires bis hin zu Haushaltsprodukten. Ebenso wird ein erweitertes Sortiment an Nahrungsergänzungsmittel, Wundversorgungsprodukten und ein großes Gesichtspflegesortiment geboten.

Das Verkaufsteam der BIPA Filiale in Pottendorf. Foto: BIPA / Christian Dusek

Zudem punktet die BIPA Filiale, die im neuen Ladenlayout erscheint, mit einem modernen Shop-Design in sanften Farbtöne, aus Naturmaterialien und mit warmer Lichtgestaltung für entspanntes Shoppen. Vier emotionale Welten wurden geschaffen. Darüber hinaus präsentiert sich auch der Bereich der dekorativen Kosmetik im attraktiven Stil.

„Das gesamte Team freut sich darauf, unsere Kunden in der neuesten BIPA Filiale Österreichs begrüßen zu dürfen“, zeigt sich Shop Managerin Angelika Rottensteiner begeistert. Acht Mitarbeiter stehen für die Kunden bereit.

Zusätzlich wird die BIPA Textilreinigung und die CEWE Fotostation angeboten. jö Bonusclub Mitglieder erhalten zahlreiche Vorteile.

Sicherer Arbeitsplatz in der Region mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

In Niederösterreich betreibt BIPA insgesamt 121 Filialen und schafft damit rund 810 Arbeitsplätze, davon sind 40 Lehrlinge. Neben abwechslungsreichen Tätigkeiten mit hoher Selbstverantwortung bietet BIPA all seinen Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit hochwertigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – sowohl für Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte als auch für Quer- und Wiedereinsteiger. BIPA wurde mehrfach bereits vom unabhängigen Great Place to Work Institut zu einem der besten Arbeitgeber Österreichs gewählt und erhielt zweimal den Sonderpreis als "Bester Arbeitgeber für Lehrlinge". Zertifiziert mit dem staatlichen Gütezeichen "berufundfamilie" wird BIPA vom Familienministerium außerdem eine familienfreundliche Arbeitswelt für alle Mitarbeiter bescheinigt.

Nachhaltiges Handeln

BIPA legt außerdem großen Wert auf Energieeffizienz und die Förderung von erneuerbaren, klimaschonenden Energiequellen. BIPA bezieht ausschließlich Grünstrom aus österreichischer Wasserkraft. In der Filiale in Pottendorf werden – wie in allen Neu- und Umbauten – zudem weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz eingesetzt. Dazu gehören unter anderem LED Beleuchtung sowie Wärmepumpen zum Klimatisieren und Heizen. Dadurch entfällt der Einsatz fossiler Brennstoffe, die Beleuchtung braucht rund 50 Prozent weniger Strom und sorgt so für eine deutliche Reduktion an CO2 Emissionen.

Zudem ist bei BIPA der sorgfältige Umgang mit wertvollen Ressourcen gelebte Praxis. Daher werden Produkte, die in dieser Filiale nicht verkauft wurden, aber noch beste Qualität aufweisen, gespendet.

