Gefahr nach Großbrand in Autohaus vorerst gebannt .

Nachdem ein zu einem Autohaus gehörendes Gebäude mit Werkstatt und Lagerhalle in der Nacht auf Montag in Oeynhausen (Bezirk Baden) in Vollbrand gestanden war, hat sich die Lage am Nachmittag entspannt. Die Glutnester im Objekt wurden beseitigt. Eine Acetylengasflasche, von der man nicht wusste, ob sie bereits explodiert war, wurde von der Sondereinheit Cobra durch Schüsse geöffnet.