Die „Wiesn“ im Bezirk Baden

Vergangenen Samstag war es wieder so weit: Eines der größten Volksfeste der Welt, das Münchner Oktoberfest, öffnete seine Pforten.

18 Tage lang wird auf der Theresienwiese ausgelassen gefeiert, insgesamt über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Wenngleich die „Wiesn“ mehr bayrisch-deutsche als österreichische Tradition ist, finden auch hierzulande seit geraumer Zeit zahlreiche Oktoberfeste statt. So auch im Bezirk Baden.

Einer, der sich schon länger unter den Veranstalterinnen und Veranstaltern ebensolcher Feste einreiht, ist Gerhard Maschler, Bezirkswirtesprecher und Inhaber des Gasthauses Maschler in Wienersdorf. „In der Vergangenheit wurden die Oktoberfeste im Bezirk sehr gut angenommen, auf selbiges hoffen wir auch heuer wieder. Musikalische Unterhaltung wird von DJs oder Livebands geboten, und ansonsten können die Gäste natürlich traditionelle bayrische Spezialitäten wie Weißwurst, Maßbier und Brezeln genießen“, sagt Maschler.

Die meisten Gäste kämen, genauso wie es die Tradition in München verlangt, in Lederhose und Dirndl gekleidet. Wie schon seit einigen Jahren veranstaltet der Bezirkswirtesprecher auch in diesem Jahr sein eigenes Oktoberfest, und das gleich in doppelter Ausführung. Am Samstag, den 7. Oktober sowie am Mittwoch, den 25. Oktober im Gasthaus Maschler. Bei ersterem Termin sorgt Maschler höchstpersönlich im Duo „Föbal & Gertschi“ für das musikalische Programm.

Bei zweiterem erwartet die Besucherinnen und Besucher die vierköpfige Band „Echt Stark“. Der Eintritt am 7. Oktober kostet 10 Euro, jener am 25. 12 Euro. Karten können im Gasthaus Maschler, Wienersdorfer Hauptstraße 23, Traiskirchen erworben werden. Einlass ist um 18 Uhr, Start des Programms um 20 Uhr.

Am 7. Oktober findet außerdem in einer weiteren Katastralgemeinde Traiskirchens, nämlich in Möllersdorf, zeitgleich ein zweites Fest statt. Und zwar jenes im Gasthof Janda-Wanasek in der Guntramsdorfer Straße 10, wo das Oktoberfest bereits zur jährlichen Tradition geworden ist. „Los geht es am 7. Oktober um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19 Uhr. Geboten wird Live-Musik sowie eine Tombola“, sagt Petra Janda, Betreiberin des Gasthofs. Plätze können unter der Telefonnummer +43(0)2252/52690 reserviert werden.

Traditioneller Bieranstich in Ebreichsdorf

Genauso wie jene Feste in der Stadtgemeinde Traiskirchen bereits zu Fixpunkten im Herbst geworden sind, erfreut sich auch das Oktoberfest in Ebreichsdorf stets großer Beliebtheit.

Am 21. Oktober ist es auch in diesem Kalenderjahr wieder so weit, und die Stadtgemeinde lädt in die Feuerwehrscheune Unterwaltersdorf.

„Ein besonderes Highlight dieses Jahr wird die Trachtenkapelle Großkirchheim aus unserer Partnergemeinde Döllach in der Steiermark sein, die den Einlass mit traditioneller Kapellenmusik begleiten wird. Es freut uns, dass uns unsere österreichische Partnergemeinde in einer so großen Formation besucht“, erzählt Ebreichsdorfs Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar (SPÖ). Die Trachtenkapelle Großkirchheim wird dabei von 19 Uhr bis 20.30 Uhr auftreten, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Die Eröffnung wird traditionell um 20.45 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Kocevar, gemeinsam mit Kultur-Stadtrat Salih Derinyol (SPÖ), erfolgen. „Danach können die Besucherinnen und Besucher Live-Musik mit der Band „Wolkenlos“ genießen. Diese wird von 21 bis 2 Uhr auftreten und zusammen mit der Kapelle Großkirchheim sicher wieder für unvergessliche musikalische Unterhaltung sorgen“, sagt Kocevar.

Natürlich dürften auch typische Oktoberfestschmankerl wie Weißwurst und Brezeln, und freilich das Festbier, nicht fehlen.

Wie jedes Jahr wolle man den Festgästen eine möglichst bequeme und sichere Anreise bieten, liegt die Feuerwehrscheune in Unterwaltersdorf doch etwas vom Stadtzentrum entfernt. Zu diesem Zweck wird ein kostenloser Shuttle-Service angeboten. Hinfahrten gibt es um 18, 20, 21 und 22 Uhr, Rückfahrten um 1, 2 und ganz zum Schluss der Festlichkeiten um 3 Uhr. Der Eintritt ist frei.