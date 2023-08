Die „rasenden“ Senioren aus Berndorf!

Jahrelang plagten Michael Berger Zahlen und Daten in seiner beruflichen Laufbahn auf der Sparkasse Pottenstein und Richard Leithner seine selbstgemachten Brot- und Gebäcksorten, die er als ehemaliger Bäckermeister fertigte. Freizeit war eher dünn gesät, aber in ihrer Pension wird alles nachgeholt, wofür früher keine Zeit war.

Beide haben ihre Liebe zu Oldtimern entdeckt und auch zur Rennfahrerei, obwohl man eher gemächlich ins Ziel zuckelt und keineswegs rast.

Kürzlich konnten sie den Klassen- und Gesamtsieg mit Bergers treuen BMW 2002 beim Croatian Classic Marathon erreichen, der auch ordentlich gefeiert wurde.

Aber neue Abenteuer warten bereits – am 28. August gibt es die Cafe Kunstwerk Trophy zu holen, dieses Mal mit Bergers Schwägerin Gerda Strametz als Co-Pilotin. „Wir sind aktuell bei der ALPE-ADRIA-CLASSIC-CHALLENGE, einem Cup Bewerb bestehend aus 5 Läufen in 4 Ländern (Österreich, Italien, Kroatien und Slowenien) nach 3 Läufen in Führung“, erklärt Berger stolz.