Auto-Weltpremiere bei Lions-Rallye in Baden

Der Classic Grand Prix Baden findet seit 2017 im 2-Jahres-Rhythmus statt.

Mit dem Erlös unterstützt der Lions Club Baden Helenental in Not geratene Menschen in der Region Baden. Auf die Teilnehmer warten eine attraktive Streckenführung, ambitionierte Prüfungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Zuschauer können sich beim Start-Defilee im Kurpark und im Ziel auf der Trabrennbahn an mehr als 50 edlen Oldtimern im nostalgischen Ambiente erfreuen.

Anmeldungen sind auf der Homepage noch möglich: www.classicgpbaden.at