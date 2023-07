"Baden in Weiß" bricht Rekord

Die Badener Innenstadt war am Wochende von gut gelaunten Menschen im weißen Outfit gesäumt. Bei der langen Einkaufsnacht am Freitag konnten die Gäste besondere Shoppingerlebnisse und ein großartiges Open-Air-Bühnenprogramm erleben. So manche Regentropfen taten der Stimmung keinen Abbruch. Fulminant setzte sich das Fest am Samstag fort. Die zahlreichen Liveacts heizten ihr Publikum so richtig an, bis die tanzenden Besucher die Fußgängerzone und den Kurpark in eine einzige Festarena mit Sommergänsehautfeeling verwandelten. Auch bei den Indoor-Clubbings wurde ausgelassen bis in die Morgenstunden gefeiert.

„Baden in weiß hat wieder für ausgelassene Sommerstimmung in der Stadt gesorgt und kombiniert einzigartig Shopping, Genuss, Livemusik und Clubbings“, zeigt sich Bürgermeister Stefan Szirucsek vom Besucherrekord beeindruckt.

Das Wirtschaftsservice Baden rund um das Team von Dolores David, die in enger Zusammenarbeit mit den drei Eventagenturen Oliver Pusswald (MagooEntertainment), Roland Bartha (Mujiziek) und Dominik Gschiegl (HSG EVENTS) die einzigartige Veranstaltung realisiert haben, freuen sich ebenfalls über das erfolgreiche Event: „Die Resonanz ist unglaublich! Danke an alle Gäste, die am Wochenende gemeinsam mit uns gefeiert haben! Ein großes Dankeschön gilt auch all unseren Partnerinnen und Partnern für die hervorragende Zusammenarbeit, ohne die die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Wirtschaftspartnern sind wir stark und konnten damit ein Fest der Rekorde feiern. Wir freuen uns schon aufs nächstes Jahr!“

Bürgermeister lud zum Empfang

Am Samstag lud Bürgermeister Stefan Szirucsek zum „Baden in Weiß"-Empfang auf den Theaterplatz ein. Viele Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen folgten der Einladung des Stadtchefs und genossen den Abend im besonderen Ambiente. Das Event wurde vom Backhaus Annamühle gesponsert.