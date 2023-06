Open Air Zweitägiges Thai-Fest am BAC-Sportplatz in Baden lockt Besucher

Lamphoon Götzinger (r.) freut sich auf viele Besucher am 24. und 25. Juni am BAC Sportplatz (im Bild mit Helferinnen beim Fest im Vorjahr). Foto: Andreas Fussi

L amphoon Götzinger, die engagierte Wirtin vom beliebten Badener Thai-Restaurant Saay Rung in der Bahngasse, veranstaltet am 24. und 25. Juni ein zweitägiges Thai-Fest in Baden.

Schauplatz ist der Sportplatz beim BAC-Stadion in der Dammgasse 24. Das Fest findet Samstag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr als Open Air statt. Neben thailändischer Livemusik werden diverse Gruppen Thai-Tänze aufführen. Dazu gibt es original Streetfood aus Thailand und Vietnam. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Auch ein Gewinnspiel wird veranstaltet. „Willkommen, bringt gute Laune und Hunger mit, wir sorgen für euer leibliches Wohl!“, freut sich Lamphoon Götzinger auf viele Gäste am Wochenende.