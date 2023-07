Kultursommer Altenmarkt startet mit tollem Programm

Die Marktgemeinde Altenmarkt ist nicht nur durch ihre Wallfahrtskirche und ihrer schönen Landschaft bekannt, sondern auch durch ihr vielfältiges Kulturprogramm. Auch während der Sommermonate wird allerhand geboten.

Während der großartige Kulturbahnhof in Thenneberg Sommerpause macht, gibt es den Kultursommer in der Marktgemeinde, wo neben rockigen Events auch zahlreiche andere Veranstaltungen organisiert werden. „Als Bürgermeister freue ich mich, dass wir wieder gemeinsam mit dem Verein der Freunde der Wallfahrtskirche Hafnerberg an zwei Abenden zwei hochkarätigen Veranstaltungen durchführen dürfen!“, meint der für die Kulturagenden der Marktgemeinde zuständige Bürgermeister Josef Balber.

Am 30. Juli um 17 Uhr präsentiert Schauspielerin Conny Boes (Volksoper Wien, Bühne Baden) mit ihrem Kollegen Andreas Steiner Humorvolles in der Beziehung zwischen Mann und Frau unter dem Titel „Schmunzeln, Liebe und Wein“, unterstützt durch ein Musikertrio um Monika Huber, das mit passenden Liedern unterhalten wird. Garniert wird der Sommerabend durch verschiedene herrliche Weine.

Auch Staatsoperntenor Jörg Schneider wieder dabei

„Bereits zum siebenten Mal gastiert der Staatsoperntenor Jörg Schneider mit einigen Freunden von namhaften Bühnen im Arkadenhof Hafnerberg“, lädt der Obmann des Vereines der Freunde der bekannten Kirche, Christian Haan, zum zweiten Abend herzlich ein, bei dem der Staatsoperntenor Kolleginnen und Kollegen zur Mitwirkung eingeladen hat, der Publikumsliebling aber natürlich selbst auch singen wird. Cornelia Hübsch, Magdalena Michalko, Kurt Alois Kind und Andreas Lichtenberger werden Operetten-Schmankerl zum Besten zu geben, da dürfen Melodien der großen Operetten-Komponisten nicht fehlen und diese werden das Publikum wieder begeistern.

Am 13. August ebenso um 17 Uhr, ist es wieder soweit – Liebhaber der „leichten Musik“ werden wieder voll auf Ihre Rechnung kommen und eine kleine Überraschung steht auch auf dem Programm. Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Gemeindeamt Altenmarkt (02673/2200) und an der Abendkasse.