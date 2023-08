Baden: Ein Traum ging für Lakner in Erfüllung

Ein langer Traum ging vorigen Sonntag für Bühne-Baden-Chef Michael Lakner endlich in Erfüllung: Die Operette „Frühjahrsparade“ von Ernst Marischka und Hugo Wiener mit der wunderbaren Musik von Robert Stolz feierte in der Sommerarena Premiere. „Seit 30 Jahren renne ich dem Stück nach und will es auf der Bühne sehen“, meint Lakner, für den die Operette „das Meisterwerk von Robert Stolz“ ist. „Es ist eine Aneinanderreihung von Schlagern, jeder einzelne davon ein Ohrwurm, fast schon eine musikalische Revue.“ Und dieses Meisterwerk wurde am Sonntag in die ganze Welt gestrahlt: Die Badener Premiere wurde nicht nur auf ORF III zeitversetzt übertragen, sondern war am Sonntag auch beim Filmfestival am Wiener Rathausplatz zu sehen.

Bei der anschließenden Premierenfeier wurde ausgelassen gefeiert. Hausherr Michael Lakner, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet, und Geschäftsführerin Martina Malzer durften sich über zahlreiche Gäste freuen, darunter auch die Nachfahren des Komponisten. So überzeugten sich u.a. der Neffe von Robert Stolz, Hans Stolz und Clarissa Henry, die Tochter von Einzi Stolz, von der flotten Inszenierung.

Mit dabei waren auch „Grande Dame“ Birgit Sarata, Kammersänger Harald Serafin, Musicalstar Gernot Kranner mit seinem Sohn, dem Regisseur Sebastian Kranner, Leonard Prinsloo, Frizz Fischer, Richard Lugner, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Bürgermeister Stefan Szirucsek samt Familie, Altbürgermeister August Breininger mit Gattin Monika und natürlich die Künstlerinnen und Künstler der Produktion wie Miriam Portmann, Clemens Kerschbaumer, Verena Barth-Jurca, Ricardo FrenzelBaudisch, Kerstin Grotrian, Oliver Baier, Günter Tolar, Gerald Pichowetz, Roman Frankl und viele mehr.

August Breininger, Verena & Daniel Sonnleitner, Irene & Stefan Szirucsek sowie Wieland Curdt stießen in der Pause auf die Operette an. Foto: Andreas Fussi

Erfolgreiches Mutter-Tochter-Duo: Christa und Cornela Ertl. Foto: Andreas Fussi

Oliver Baier, Kerstin Grotrian, Birgit Sarata, Verena Barth-Jurca und Michael Lakner feierten nach der Premiere. Foto: Robert Eipeldauer

Stefan Szirucsek mit dem musikalischen Leiter Michael Zehetner und Hans Stolz. Foto: Andreas Fussi

Günter Tolar begeisterte in der Operette als gütiger Kaiser – bei der Premierenfeier war er wieder der beliebte Volksschauspieler und ließ sich hochleben. Foto: Robert Eipeldauer

Sebastian Kranner, Martina Malzer und Gernot Kranner. Foto: Robert Eipeldauer

Harald Serafin hatte beim Interview für die Seitenblicke Spaß. Foto: Andreas Fussi

Die nächste Aufführung ist am Donnerstag, 10. August, um 19.30 Uhr. Infos: https://www.buehnebaden.at/de/spielplan-und-karten/fruehjahrsparade