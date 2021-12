Kottingbrunn gibt Ausblick auf 2022

Die Auf und Abs in der Corona-Pandemie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde an großen und kleinen Projekten weiterarbeitet. Einblicke in bevorstehende, bauliche Entwicklung gab die Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember.

Im Vorfeld erreichte den Gemeinderat eine gute Nachricht aus St. Pölten: Die NÖ Landesregierung genehmigt die Verlängerung der Aktion „Stadterneuerung“ in Kottingbrunn für das Jahr 2022. Positiv wird sich das auf die Gestaltung der Straßenabschnitte um das Wasserschloss und die Verwertung des ehemaligen „25er-Grunds“ auswirken. In die Ideenfindung, Planung und Umsetzung dieser Projekte sollen Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden. Die Corona-Pandemie verzögerte diesen Prozess wiederholt. Auch 2022 hängt der genaue Zeitplan vom Verlauf der Pandemie ab.

Grundsatzbeschluss zur Modernisierung der VS

Einen Schritt weiter ist die Marktgemeinde bei der Modernisierung der Volksschule. Im Juni 2021 konnten sich Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung des Projekts beteiligen.

„Der Partizipationsprozess wurde sehr gut angenommen. Kinder, Eltern, Lehrer und Schulpersonal teilten ihre unterschiedlichen Blickwinkel auf das Projekt. Dabei ging es vor allem darum, wie die Prozesse in der Schule funktionieren sollen“, erzählt Bürgermeister Christian Macho (ÖVP) im NÖN-Gespräch. Der Gemeinderat fasste nun einstimmig den Grundsatzbeschluss zur „Modernisierung und Erweiterung“ der Volksschule.

Als Nächstes soll die Generalplanung ausgeschrieben werden. „Tatsächliche Bauleistungen werden voraussichtlich ab 2023 ausgeschrieben“, erläutert Macho den aktuellen Zeitplan.

Mit dem Beschluss richtete der Gemeinderat außerdem einen Baubeirat ein, der beratende Funktion hat. Neben dem Bürgermeister wurden die geschäftsführenden Gemeinderäte Wolfgang Haas und Helene Stinakovits (beide ÖVP) und die Gemeinderäte Emanuel Prager (SPÖ) und Stephan Schneider (GRÜNE) entsendet.

Rotkreuz-Eröffnung im Frühjahr 2022

Schauplatzwechsel: Im Schlosspark ist geplant, den Zugang über die Renngasse auf Höhe der Seniorenwohnungen instand zu setzen. In diesem Bereich soll auch die Schlossmauer ergänzt werden. Weitere punktuelle Sanierungsarbeiten sollen diese so gut es geht erhalten, erklärt Macho.

Bereits ein Ende Sicht ist beim Neubau der Rotkreuz-Bezirksstelle „badsooßbrunn“. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2022 stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.