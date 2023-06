Berndorf feierte „100 Jahre Stadtvereinigung“

1923 wurden die Ortschaften St. Veit, Ödlitz, Veitsau und die Rotte Steinhof in Berndorf eingemeindet. Nach 100 Jahren wurde dieses Ereignis gebührend im Berndorfer Stadtsaal am 15. Juni gefeiert.

Musikalisch begleitete der Stadtchor Berndorf und der Musikverein St. Veit die Veranstaltung mit heimatlichen Klängen.

Buchautorin und Historikerin Helene Schießl erklärte ausführlich und charmant den geschichtlichen Hintergrund der Zusammenlegungen bis zur jetzigen Zeit. Durch die Eingemeindung hatte die Großgemeinde Berndorf 1923 eine Bevölkerungszahl von 12.504 Einwohnern und 1.259 Häuser. Zum Vergleich hatte die Großgemeinde Berndorf per 1. Jänner 2022 einen Einwohnerstand von insgesamt 8.990 Einwohnern.

Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) begrüßte die Gäste, unter ihnen in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP), Vizebürgermeister Gerhard Ullrich (FPÖ), die Hernsteiner Bürgermeisterin Michaela Schneidhofer (ÖVP), der Pottensteiner Vizebürgermeister Franz Lindenberg (SPÖ), LEADER Managerin Anette Schawerda, Martin Hallbauer von der BH-Baden, die Stadträte Erich Christian Rudolf (SPÖ), Birgitta Haltmeyer (ÖVP), Jürgen Schrönkhammer (SPÖ), Christoph Prendinger (UBV) und zahlreiche Gemeinderäte.

Unter den Besuchern fanden sich auch Landtagsabgeordnete a. d. Christa Kratohwil (FPÖ), Vizebürgermeister a. d. Richard Bimassl, die ehemaligen Stadträte Johann Planer, Harry Prokop (SPÖ), Hans Peter Winkelmayer (SPÖ) und vom Roten Kreuz Triestingtal Manfred Günter ein.

„Eine Stadt mit hoher Lebensqualität“

So wie Europa nur dann funktioniere, wenn es „auf starke eigenständige Regionen aufbaut“, so seien für Berndorf die Ortsteile die Grundlage, sagte Kainz in seiner Ansprache. „Wichtig ist, dass die Ortsteile ihre Identität nicht aufgeben und sich trotzdem zum gemeinsamen Ganzen bekennen.“ Berndorf entwickle sich sehr erfolgreich und sei eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Er danke allen, die in den letzten 100 Jahren Verantwortung übernommen haben und sich politisch und in den vielen Vereinen und Organisationen engagieren, sagte Kainz.

Sonderausstellung „100 Jahre Stadtvereinigung“ im Krupp Stadt Museum

Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP): „Alle vier Ortsteile Berndorf, St. Veit, Ödlitz und Veitsau/Steinhof haben ihre Besonderheiten, und alle vier zusammen ergeben unsere schöne Stadtgemeinde Berndorf. Ab Donnerstag, dem 22. Juni, gibt es in unserem Krupp Stadt Museum eine diesbezügliche Sonderausstellung '100 Jahre Stadtvereinigung', zu der wir herzlich einladen möchten".