Berndorf im Osterfieber

Es wird bereits gebastelt und dekoriert, um für den 1. Berndorfer Ostermarkt gerüstet zu sein, der am Samstag, dem 25. März von 10 bis 18 Uhr in der idyllischen Marienpromenade stattfinden wird. Das Gässchen entlang der Triesting bietet sich regelrecht an, um dort gemütlich zu schlendern und das eine, oder andere Kunsthandwerk zu ergattern und sich so richtig verzaubern zu lassen.

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadtgemeinde fertigen riesige, bunte Ostereier, die die Krupp Stadt schmücken werden. Zahlreiche Vereine und Institutionen schließen sich dem Brauch des Osterschmückens an, dass sich groß und klein auf das Osterfest einstimmen kann. Sandra Trost, Mitarbeiterin des Kulturamtes, legt sich mächtig ins Zeug, dass der 1. Ostermarkt der Krupp Stadt ein großer Erfolg werden wird. Sie konnte zig Aussteller dazu bewegen, ihre Produkte von Kunsthandwerk und Kulinarik vom Feinsten anzubieten.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, einen Ostermarkt zu veranstalten, unsere Sandra Trost vom Kulturamt und unsere Bauhofmitarbeiter erfüllen mir diesen Wunsch mit großem Einsatz, wofür ich mich herzlich bedanke. Ich wünsche allen Ausstellern großen Erfolg und unseren Besuchern gute Unterhaltung in unserer schönen Stadt,“ sagt Tourismus​-​Stadträtin Helga Hejduk (ÖVP).

Die ersten österlich geschmückten Auslagen sind bereits in Berndorf zu bewundern. Foto: Presseagentur Holzinger, Elfi Holzinger

Osterdeko Wettbewerb gestartet

Gleichzeitig gibt es einen Osterdekorationswettbewerb, den Gemeinderätin Nicole Holzinger (LZB) ins Leben gerufen hat. Alle die für das Osterfest im Triestingtal und speziell in Berndorf gut sichtbar österlich dekoriert haben, können an einem Wettbewerb teilnehmen, wo der Sieger 5 Triestingtaler zu je 10 Euro gewinnen kann. Die Triestingtaler kann man in fast jedem Geschäft im Triestingtal einlösen. Sie bittet daher, Fotos der entsprechenden Dekorationen an ihre Mail-Adresse: tridok14@gmail.com zu mailen. Einsendeschluss ist Samstag, der 25. März bis 18 Uhr. Abgestimmt wird dann in der Facebook Gruppe „Verein TRIDOK – Triestingtaler für Triestingtaler“, wo sämtliche Fotos anonym veröffentlicht werden. Das Foto mit den meisten „Gefällt mir“ Angaben, ist schlussendlich der große Gewinner und wird auch dementsprechend geehrt werden.

