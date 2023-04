„Unser Dank ist unendlich“

In der Karwoche hatten die katholischen Kirchen St. Stephan, Frauenkirche und St. Christoph ein hochösterliches Programm an Heiligen Messen, der Gründonnerstags- und Karfreitagsliturgie, Anbetungen beim Heiligen Grab, Festen und Feierlichkeiten inklusive Joseph Haydn-Messe für die Gemeinde. Pfarrer Clemens Abrahamowicz spricht im exklusiven Video-Interview mit der NÖN über die Highlights und erklärt sie detailliert.

„Nach der Palmsegnung im Kurpark am Palmsonntag begann die Prozession. Der Weg vom Kurpark mit dem von einem Ministranten gerittenen Pferd zur Pfarrkirche steht symbolisch für den Weg von Jesus Christus, der auf einem Esel vom Ölberg aus nach Jerusalem gezogen ist.“ Den krönenden Abschluss bildeten die beeindruckend feierliche Osternachtsmesse am Karsamstag und die imposante „Paukenmesse, Hob XXII:9“ von Joseph Haydn mit dem Badener Kirchenchor und Orchester unter der Leitung von Andjelko Igrec am Ostersonntag.

Lichtermeer in der Osternacht

Im Rahmen der fast dreistündigen Auferstehungsmesse in der Osternacht auf Sonntag, wurden das Licht, das Leben und die Taufe gefeiert. Vor der Kirche segnete Pfarrer Clemens das Osterfeuer, an dem die prachtvolle Osterkerze, ein Symbol für Jesus Christus, entzündet wurde. Sie spendete nach dem Einzug auch allen Kerzen der Gläubigen verbreitend Feuer. Die zunächst dunkle, voll besetzte Kirche war in ein Lichtermeer getaucht, bis alles wieder hell erleuchtet war. Beendet wurde die imposante Liturgie in vier Teilen nach der Taufe eines Erstkommunionkindes und der Erneuerung des Glaubensbekenntnisses mit dem österlichen Segen.

Erfolgreich Spenden in Karwoche gesammelt

Und wieder startet ein internationales Hilfsprojekt. Große Unterstützung gibt es von der Stadtpfarrkirche sowie der Badener Kirchengemeinde. Der von Kardinal Christoph Schönborn in Flüchtlings- und Nahostfragen Beauftragte Manuel Baghdi initiierte das „Hilfsprojekt für Erdbebenopfer in Syrien“. Während der Karwoche kamen durch die großzügige Beteiligung der Bevölkerung dafür insgesamt 2.920 Euro zusammen. Baghdi zeigt sich glücklich und dankbar: „Mit den Spendengeldern werden die Unterbringungen der Opfer in diversen Unterkünften des Landes sowie Lebensmittel und Medikamente finanziert. Dies erfolgt in Zusammenarbeit vor Ort mit österreichischen Kirchenmitarbeitern und den Patriarchen in Syrien. Das Ausmaß der Katastrophe ist unermesslich. Unser Dank jedoch an alle Spenderinnen und Spender ist unendlich.“

