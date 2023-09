Theater – ein guter Lehrer

Die Idee loderte schon länger, eigentlich wollte man vor Corona das Feuer entfachen, aber es brannte nur auf Sparflamme. Aber nun geht es los, diese Woche startet der Lehrgang für Theaterpädagogik und Gregor Ruttner-Vicht ist der Lehrgangsleiter.

Er hatte auch die Idee für diese Zusatzausbildung für Lehrerinnen und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule in Baden. „Ich bin schon seit vielen Jahren Lehrender an der Pädagogischen Hochschule“, sagt Ruttner-Vicht, den man auch als ehemaligen Geschäftsführer der BeyondBühne kennt. Von dieser Leitungsfunktion hat er sich zwar 2020 zurückgezogen, der BeyondBühne ist es aber weiterhin verbunden und blieb im Vorstand. Geblieben ist ihm auch die Liebe zur Schauspielerei, die er seit Kindheit und Jugend auslebt, beginnend in der - damals noch - BiondekBühne.

Nun ist er ins lehrende Fach gewechselt und hat sogar einen eigenen Lehrgang entwickelt, der in Österreich Seltenheitswert hat. An der Hochschule habe er stets Unterstützung erfahren „das Rektorat war sofort von meiner Idee begeistert.“ Und da Ruttner-Vicht schon an der Praxisvolksschule mit der unverbindlichen Übung „Darstellendes Spiel“ präsent war, „war der Lehrgang nur eine logische Folge.“ Er dauert ein Jahr und kann von den Lehrern aller Schulstufen im Rahmen der vorgeschriebenen Fort- und Weiterbildung absolviert werden.

Theaterpädagogik in vielen Bereichen einsetzbar

Und was können die Lehrer mit diesem Lehrgang danach tun? „Vieles, man kann Theaterpädagogik in so vielen Gegenständen und Bereichen einsetzen“, begeistert sich Ruttner-Vicht. Egal ob die Schüler in Deutsch einen literarischen Text bearbeiten und ihn dann versuchen darzustellen, auch in Geografie, Geschichte oder in einer Fremdsprache kann man etwas darstellen. „Fremdsprachen lernt man am besten, wenn man sie spricht“ – und was tut man, wenn man Theater spielt, „man spricht.“ Man bekomme dadurch auch ein besseres Selbstvertrauen, wird in der Sprache und im Ausdruck besser. „Angeblich gibt es auch Mathelehrer, die versuchen Mathematik mit Theaterpädagogik zu vermitteln.“ Es gebe schon eine eingeschworene Gemeinde in Österreich, die gerne und oft mit Theaterpädagogik unterrichte, „auch in Kindergärten, wird die Theaterpädagogik angewandt“, freut sich Ruttner-Vicht.

„Unser Lehrgang ist offen für alle Schulformen, unsere Methoden sind sehr allgemein gehalten, damit man sie an die jeweilige Klassensituation anpassen kann.“ Aber was hat Theaterpädagogik mit Lernen zu tun? „Die Theaterpädagogik ist eine Form der kulturellen Bildung, das ist auch wissenschaftlich fundiert“, weiß Ruttner-Vicht, der an der wissenschaftlichen Quelle sitzt.

„Auch wenn man nur kurz darüber nachdenkt, was die Theaterpädagogik bringen kann, dann fallen mir gleich so viele Dinge ein.“ Es sind die ganz offensichtlichen Beispiele, „wie selbstbewussteres Auftreten, ich traue mich besser und eloquenter zu sprechen und man setzt sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinander und fragt sich, wie wirke ich auf andere und ich lerne auch meine Stärken und Schwächen kennen“. Die Liste sei lang. Über das Theaterspiel könne man auch sich selbst hinterfragen und schauen, wie man in der Gruppe sich verhalte, ein wichtiger Aspekt für Schüler.

„Theater spielen ist eine Probensituation“

„Das Theater spielen ist eine Probensituation, man kann in einem geschützten Rahmen, vieles erproben“, so Ruttner, man kann in die Rolle eines anderen schlüpfen. „Und wenn ich jemand anders bin, kann ich selbst über mich mehr erfahren“, fasst er zusammen. Die Theaterpädagogik sei zwar kein Interventionsmittel, wenn es Konflikte in der Schule gibt, aber sie ist ein Präventionsmittel, um im Spiel mögliche kritische Situationen durchzuspielen und so „die Schüler vorzubereiten, wie sie in einer kritischen Begebenheit reagieren können.

Es gehe darum, „Erfahrungen zu sammeln und sie im Bedarfsfall anwenden zu können. Das kann auf emotionaler Ebene sein, mit einem konkreten Vorfall innerhalb der Familie oder eine Katastrophensituation, da kann man durch das Spiel erkennen, was kommen da für Gefühle hoch, wie gehe ich damit um und wie kann ich meine Nerven behalten.“

In dem Lehrgang lernen die Teilnehmer Techniken, wie sie diese vielen Ziele und Benefits mit den Schüler gemeinsam erreichen. Trotzdem muss aber klar sein, dass „das Theaterspiel keine Therapie oder Mediation ist, aber es fördert die mentale Gesundheit der Schüler ungemein.“

Es gibt noch wenige Plätze, die Anmeldefrist endet am 8. September. Anmelden können sich interessierte Lehrer über die dafür vorgesehene Lehrerplattform PH-Online.