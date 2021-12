Corona-Cluster mit 17 Fällen im Stift Heiligenkreuz

Gezählt wurden dort am Montag APA-Informationen zufolge 17 Fälle. Elf neue Infektionen tauchten nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Zusammenhang mit einem Pflegeheim im Bezirk Mödling auf.

Einen zahlenmäßigen Rückgang gab es bei den Erkrankten in der Justizanstalt Sonnberg (Bezirk Hollabrunn). Dort wurden nach 47 vom Samstag nunmehr 19 Fälle verzeichnet. Weiter 52 waren es in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden). 32 Infektionen (minus eins) gab es in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden).