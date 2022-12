Parkdeck Zentrum Süd Badener SPÖ gegen Parkdeck-Errichtung

Lesezeit: 3 Min Judith Jandrinitsch

Stadtrat Markus Riedmayer, SPÖ. Foto: Judith Jandrinitsch

S tadtregierung will in nächster Gemeinderatssitzung die Aufträge für die Errichtung eines neuen Parkhauses Zentrum Süd in Baden vergeben. Die SPÖ stellt Sinnhaftigkeit des Parkhauses generell in Frage.