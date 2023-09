Party am Dorfplatz Furth ist wieder in Feierlaune!

Die Gemeinde Furth mit Lea Reischer, Moritz Buchart, Sophie Lechner laden zum Further Dorffest. Foto: Gemeinde Furth

Werbung STORE ROOM Anzeige STORE ROOM - Das smarte Selfstorage ganz in deiner Nähe

A m 9. und 10. September findet in Furth das 31. Dorffest statt. Gestartet wird am Samstag um 20 Uhr mit einer Open Air Disco und Party am Dorfplatz.

Nach der Heiligen Messe am Sonntag um 10 Uhr erwartet die Besucher in der idyllischen Gemeinde ein abwechslungsreiches Programm mit Blasmusik, Volkstanzgruppe, Schuhplattler, sowie kreative Aussteller mit selbstgemachten Sachen und Produkten aus der Region. In gewohnter Weise sind wieder viele Vereine und Standler dabei und kümmern sich um das leibliche Wohl mit Grillhendl, Langos, Pizza, Leberkäse und Wildleberkäse, Blunzengröstl, Würstel, Gulasch- und Kaspressknödelsuppe, heiße Dürre, Wraps (auch vegan) und natürlich süße Köstlichkeiten aus der Further Mehlspeisküche – „für jeden Geschmack ist das Richtige dabei!“, sind die Veranstalter überzeugt. Ein großes Kinderprogramm mit betreuter Kletterwand, Hüpfburg, Soccer Darts, Lebkuchenherzen verzieren und vieles mehr wird auch die Kleinsten zum Strahlen bringen.