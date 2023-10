Bad Vöslau: Brigitte Novotny sagt Sportmittelschule Adieu

Die Zahlen sprechen für sich: Seit 40 Jahren ist die Perchtoldsdorferin Brigitte Novotny im Schuldienst tätig. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Lehrerin im Bezirk Mödling an der Europasportmittelschule. Herausforderungen stand sie immer offen gegenüber und hat diese auch umgesetzt: 2007 führte sie in der Mittelschule Neulengbach das Regelwesen der Neuen Mittelschule ein, 2010 in der Sportmittelschule Bad Vöslau. Nach 16 Jahren als Schulleiterin an der SMS Bad Vöslau tritt Brigitte Nowotny im November ihren verdienten Ruhestand an. Sie merkt an: „Es war eine spannende, herausfordernde und für mich sehr schöne Zeit, die jetzt aber zu Ende geht.“

In Graz absolvierte sie die Lehramtsprüfung in Mathematik, Physik/Chemie und Sport und an der Johannes Kepler Universität in Linz den Master of Education. Ihr war es stets wichtig, neben den Lernfächern auch die sportlichen Leistungen zu fördern, die Übernahme der SMS Bad Vöslau brachte ihr diese Möglichkeit. Viele Bewerbe konnten gewonnen werden und diese Erfolge stärkten das Selbstvertrauen der Jugendlichen. Novotny betont: „Ich habe immer großen Wert gelegt auf die Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen und ihre positive Lernumgebung. Alle diese Ergebnisse sind durch die gute Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium, den Eltern, der Bildungsdirektion und dem Schulerhalter entstanden, wofür ich mich herzlich bedanke.“ Die Kinder werden ihr zwar abgehen und sie wünscht sich, „dass mein Erbe an der Schule in Form einer positiven Lernumgebung und des starken sportlichen Schwerpunktes fortbesteht“.

Von der „Kreidezeit“ direkt in die Zukunft

Gegenüber neuen digitalen Möglichkeiten war sie immer aufgeschlossen. Ihr Engagement im Bereich der digitalen Bildung brachte den Übergang von der Kreidezeit in die digitale Zukunft und hat es ermöglicht, dass die SMS bereits 2015 die erste zertifizierte E-Learning Schule im Bezirk Baden war. Doch was hat Novotny nun in der Pension vor? Die NÖN-Nachfrage ergab: Sie will sich jetzt ganz ihrer großen Leidenschaft, dem Malen, widmen. Das kommt nicht von ungefähr, Brigitte Nowotny kommt aus einer Künstlerfamilie und malt seit früher Jugend. „Mein Wunsch ist es, sich jetzt in der Künstlerszene zu etablieren. Die Pension bietet mir nun die dazu notwendige Zeit dafür.“

Bürgermeister Christian Flammer, Liste Flammer, bedankt sich schon jetzt: „Ich möchte mich aufs Allerherzlichste für den jahrzehntelangen Einsatz von Direktorin Oberschulrätin Brigitte Nowotny bedanken. Unter ihrer Obhut sind ihre Schülerinnen und Schüler groß geworden und wurden kompetent auf das Leben vorbereitet. Auch ich habe die SMS Bad Vöslau besucht und kann diesen Eindruck bestätigen. Direktorin Nowotny wünsche ich für die kommende Zeit im Ruhestand alles erdenklich Gute!“ Als Nachfolger in der Direktion der Sportmittelschule Bad Vöslau wurde Marvin Rozsa, bisher Lehrer in den Fächern Deutsch und Geschichte der Mittelschule Aspern, ernannt. Die offizielle Verabschiedung von Direktorin Brigitte Novotny findet am Mittwoch, 25. Oktober, um 12 Uhr in der Sportmittelschule in Bad Vöslau statt.