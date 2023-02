Börse für Lehrlinge in Baden

Zu einem Kennenlernen der beruflichen Art luden das AMS Baden und die in Traiskirchen ansässige Spedition Nagel.

Ziel der Veranstaltung war, beim AMS vorgemerkte Lehrstellensuchende mit den Lehrlingsausbildnerinnen der Spedition Nagel zusammenzubringen, um den Lehrstellensuchenden einen Lehrplatz in dieser Firma zu ermöglichen.

Wie eine Ausbildung bei der Spedition zum Speditionskaufmann/kauffrau aussieht, darüber informierten bei der Spedition Nagel beschäftigte Lehrlinge gleich an Ort und Stelle im BerufsInfoZentrum Baden.

Björn Tomenendal vom AMS informiert: „Wir haben bei dem Termin bewusst Menschen eingeladen, die bei uns als Lehrstellen suchend vorgemerkt sind. Bei anderen Terminen laden wir zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler ein.“ Lehrlingsausbildnerin Elizabeth Szabo war mit ihrer Kollegin Doris Schweiger bei diesem Termin mit dabei und hat ihn äußerst positiv in Erinnerung: „Es war für uns beide das erste Mal, dass wir an so einem Event teilgenommen haben. Es ist eine tolle Möglichkeit, Bewerber kennenzulernen. Wir waren beide begeistert.“

Die Nagel Group bildet am Standort Traiskirchen aktuell 10 Lehrlinge aus, in Kürze werden zwei Lehrplätze frei. Hauptziel für die Firma ist laut Szabo, „dass wir unsere eigenen Fachkräfte ausbilden. 90 Prozent unserer Lehrlinge bleiben auch bei uns im Unternehmen“. Niederlassungsleiter Philipp Pracser fügt hinzu: „Dieses Treffen bot die ideale Möglichkeit, den Job eines Speditionskaufmannes respektive Kauffrau zu beschreiben. Das ist bei einer Spedition nicht so einfach, man sieht die Lkw, aber nicht die Jobs dahinter.“

