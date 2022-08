Unmut über gestrichene PCR-Tests in Bad Vöslau

Werbung

Wer in den vergangenen zwei Wochen in Bad Vöslau einen PCR-Test machen wollte, bekam seitens der Apotheken keine Möglichkeit dazu. Die Wogen gingen hoch und einige Beschwerdeschreiben sogar bei der Stadtregierung und der NÖN ein. Die drei Apotheken – die Kurapotheke, Unsere Sonnenschein Apotheke und die Apotheke zum Erlöser – hatten dieses Angebot nämlich kurzfristig auf Eis gelegt.

Die Fakten: Nicht jeder der 12.424 Einwohner ist mobil und kann mühelos in die Nachbargemeinden Baden, Leobersdorf oder Kottingbrunn ausweichen, auch wenn die Gemeinden zusammenwachsen.

Nur vorübergehende Pause

Die Bürger befürchteten ein endgültiges Aus des PCR-Testangebotes. Es handelte sich jedoch nur um eine vorübergehende Pause. Alexander Thiem von der Kurapotheke erklärt: „In den zwei Wochen, in welchen ich auf Urlaub war, haben wir aufgrund von Personalmangel die Testungen unterbrochen. Seit Anfang dieser Woche läuft alles planmäßig weiter.“

Ab sofort können sich die Bürger nach telefonischer Vereinbarung (02252 70406) an den Vormittagen von Montag bis Freitag in der größten Apotheke der Gemeinde wieder regulär testen lassen.

Weiterhin Personalmangel

Der Mangel an personellen Ressourcen bleibt jedoch ein Thema für die Apotheker. Der Präsident der Niederösterreichischen Apothekerkammer, Heinz Haberfeld aus Baden, sieht die Gründe für Engpässe wie in Bad Vöslau in fünf Punkten vielfältig.

„Aufgrund von Personalmangel, einer nicht ausreichenden EDV-Logistik, nicht zur Verfügung stehender Kapazitäten die Mitarbeiter dahingehend zu schulen sowie geeignete Räumlichkeiten zu bieten und auch wegen bürokratischer Hürden bezüglich der Kooperationen mit den Labors, ist es einigen Kollegen nicht möglich, die PCR-Tests weiter anzubieten“, sagt der Pharmazeut.

In solchen Fällen verstehe er den Unmut der Bevölkerung, er habe als Kammerpräsident jedoch kein Durchgriffsrecht und könne nur einen Appell an die Kollegen richten, die Kräfte und Kapazitäten zu bündeln.

Akuter Personalmangel in den NÖ Apotheken

Der Personalmangel in den 240 Apotheken in Niederösterreich wird mittlerweile immer größer. Im Land stehen derzeit rund 80 Pharmazeutenstellen offen, die nicht besetzt werden können. Das Thema Gesundheit ist Ländersache und basiert auf der Kooperation mit dem Gesundheitsministerium und auf Verträgen der Apotheker mit den Labors.

Die Rahmenbedingungen der Bundesregierung ändern sich kurzfristig alle paar Wochen, was nicht nur eine Herausforderung für die Pharmazeuten darstellt, sondern auch die Bevölkerung verunsichert.

Gesundheitsstadträtin Anita Tretthann und Kurapotheken-Chef Alexander Thiem werden mit vereinten Kräften ihren Beitrag zu der Realisierung eines lückenlosen Gesundheitsangebotes in Bad Vöslau einbringen. Foto: Foto Nadja Tröstl

PCR-Testungen sind eine freiwillige Leistung der Apotheker als Einzelunternehmer in Kooperation mit der öffentlichen Hand (Bund, Land, Gemeinde), basierend auf Einzelverträgen wobei der Bund lediglich 25 Euro pro Test vergütet. „Wir arbeiten daran und wünschen uns, wieder ein lückenloses Gesundheitsangebot zu schaffen. Die Gespräche mit der Apotheke ‚Zum Erlöser‘ sind auch im Laufen und wir machen uns schlau für den Herbst um wieder ein Gesamtservice mit PCR-Tests in der Gemeinde anzubieten“, ergänzt Gesundheitsstadträtin Anita Tretthann (Liste Flammer).

In Bad Vöslau soll ebenfalls ein Test-Container wie in Baden vor dem Strandbad etabliert werden. Die Zahlen: An Spitzentagen wurden im März in dem zu der Landschaftsapotheke in Baden gehörendem Container vor dem Strandbad 600 PCR-Tests durchgeführt. Im August hingegen 32 PCR Testungen maximal pro Tag. Die Fluktuation sei unvorhersehbar und stark. Tretthann arbeitet intensiv daran, wieder eine Teststraße oder einen Test-Container in Bad Vöslau einzurichten.

