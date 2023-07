Scouting Sunrise in Bad Vöslau

Am 1. August treffen sich Pfadfinder weltweit zum „Tag des Halstuchs“ und erinnern damit an das 1. Pfadfinderlager 1907, das ihr Gründer Baden-Powell auf der britischen Insel Brownsea organisiert hat. Heuer lädt an diesem Tag die Pfadfinder-Gilde Bad Vöslau erstmals auch zum „Scouting Sunrise“.

Dabei steht, nach einer kleinen Wanderung auf den Harzberg, das gemeinsame Erleben des Sonnenaufgangs im Mittelpunkt. Eingeladen sind alle aktiven und ehemaligen Pfadfinder und Pfadfinderinnen und alle, die mit dem Pfadfindergedanken verbunden sind.

Start ist um 4:45 Uhr vor dem Kurpark in Vöslau, nach dem Rückweg warten - wieder im Kurpark - Kaffee und Guglhupf auf die Frühaufsteher. Jene, die nicht wandern, können auch mit dem Auto zum Harzbergturm kommen. Und alle, die gar nicht dabei sein können, sind eingeladen ihr Sonnenaufgangsfoto vom 1. August auf Instagram/ #scoutingsunrise zu posten.

Infos und Anmeldungen: scoutingsunrise@gmail.com.