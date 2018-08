Blutspenden und dabei gewinnen.

Im Rahmen des Pfaffstättner Großheurigen, der aktuell zum 64. Mal veranstaltet wird, bittet das Rote Kreuz um zahlreiche Blutspender für die Abnahme in der Volksschule Pfaffstätten am Samstag, 11.August – jeder Blutspender nimmt an einer Gratistombola teil, wo wunderschöne Preise zu gewinnen sind – ebenso wird die Blutspende mit einem Konsumationsgutschein für den Großheurigen belohnt.

Gerade im Sommer ist durch vermehrt viele Unfälle und auch durch Auslandsaufenthalt von Stammspendern immer Ebbe im Blutkonservendepot, sodass am 11.August nicht nur Pfaffstättner Wein durch die Kehlen , sondern auch viel Blut in die Abnahmebeutel rinnen möge. Um zahlreiche Teilnahme ersucht der Blutspendedienst des Roten Kreuzes, der auch die Betreuung der Spender in bewährter Weise übernimmt.