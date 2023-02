Hermann Fuhrmann senior: Positiv denken hält 90 Jahre lang fit

Auftreten und mitanpacken – das sind zwei Eigenschaften, die Fuhrmanns Leben, ob beruflich oder privat, bis heute begleiten. Dabei war seine Kindheit in Pfaffstätten vom materiellen gesehen her karg. Ganz genau erinnert er sich aber an den Tag, als die Russen in Pfaffstätten einmarschierten. „Ich habe Kanonenschüsse gehört, die Leute haben sich im Lilienfelderhof versteckt. Da bin ich mit einer Frau voraus ums Eck schauen gegangen als wir zwei russische Soldaten gesehen haben, die genau auf uns zugekommen sind. Der eine hat sein Gewehr genommen und auf uns angelegt, da habe ich gesagt, komm, gehen wir zurück, sonst werden wir noch erschossen.“

„Im Krieg wurde aus der Pfarrschule ein Lazarett“

Die Hauptschule besuchte Fuhrmann in Baden, diese war zum überwiegenden Teil am Pfarrplatz untergebracht. „Im Krieg wurde aus der Pfarrschule ein Lazarett“, erinnert sich Fuhrmann, sowie an den Schulleiter, „der nur in der SA-Uniform in der Schule zu sehen war“.

Seine Schullaufbahn setzte er in der Mödlinger HTL, im Zweig Maschinenbau fort. Da die Schule noch von russischen Soldaten besetzt war, fand der Unterricht in der Keimgasse statt.

Die Anreise war beschwerlich, entweder mit der Südbahn oder der Badner Bahn. An jenen Schicksalstag, als er der HTL innerlich lebwohl sagte, erinnerte er sich ganz genau.

„Der Winter im Jahr 1946/47 war sehr streng. Ich saß außen auf dem Trittbrett der Südbahn, als mir ein Windstoß meinen Hut von Kopf riss. Ich beugte mich hinunter, da fiel meine Schultasche auf die Gleise.“ Er stieg in Guntramsdorf aus, doch die Schulsachen, waren nicht mehr zu gebrauchen. Die Anschaffung eines neuen Reißzeuges, um technische Zeichnungen durchführen zu können, inklusive der restlichen Materialen, wäre viel zu teuer gekommen.

Neue Zeichenausstattung für HTL war unleistbar

Also fasste Fuhrmann einen Entschluss: „Ich habe in den Lehrwerkstätten der HTL zwei Perioden in der Tischlerei gearbeitet, also begann ich eine Tischlerlehre beim Novak in Baden.“ Nach seiner Lehrabschlussprüfung war er drei Monate arbeitslos, der Wiederaufbau im Nachkriegsösterreich war noch nicht richtig in Schwung gekommen. Arbeitsangebote als Tischler kamen nur aus Tirol und Vorarlberg. Dann erfuhr er aber, dass im Gaswerk in Baden Arbeiter gesucht wurden – „da habe ich im Gaswerk, wo das Leuchtgas erzeugt wurde, als Kohlenschaufler begonnen“, erzählt Fuhrmann.

Als am Wirtschaftshof ein Tischler gesucht wurde, wechselte er in die Bauhofmannschaft der Stadt. Weitere Jobwechsel innerhalb der Stadtgemeinde Baden folgten.

Er hatte immer das Bedürfnis, sich fortzubilden. Er absolvierte die Gemeindeverwaltungsprüfung und begann, im Stadtbauamt zu arbeiten. Doch das war ihm nicht genug.

Per Fernkurs absolvierte er die Beamten-Matura. „Die hat damals 10.000 Schilling gekostet, verdient habe ich 3.000 Schilling.“ Darauf folgte wieder eine überraschende berufliche Wendung: Am Standesamt wurde ein Posten frei, der Stadtamtsdirektor legte Fuhrmann nahe, sich zu bewerben. Fuhrmann wurde aufgenommen und wurde Standesbeamter. Schmunzelnd erinnert er sich: „Ich habe Erna und Fritz Koprax getraut.“

Hermann Fuhrmann anno 1973 mit seinen Kindern Hermann, Leopold und Elisabeth. Foto: privat

Doch auch das Standesamt war nicht seine endgültige berufliche Bestimmung. Die fand er, als er in die städtische Bestattung wechselte, deren Leiter er 1973 wurde.

Selbst geheiratet hat er bereits 1958. Seine Frau Elisabeth Österreicher lernte er „bei Pater Leopold in der Katholischen Jugend“ kennen.

1960 kandidierte er mit 27 Jahren für den Gemeinderat – eine Sensation für damalige Verhältnisse. „Da saßen ja nur lauter alterwürdige Herren, die eigentlich alle meine Väter hätten sein können“, schmunzelt Fuhrmann. Traute man dem Jungspund anfangs noch nicht so richtig über den Weg, bewies der aber rasch seine Qualitäten.

1965 wurde er Vizebürgermeister und Johann Hösl wusste seinen zweiten Mann rasch zu schätzen.

Vor allem sein Talent, mit allen Menschen zu reden, egal, welches Problem anstand, welches gelöst werden musste.

Seine Lehren aus dem Krieg: Zivilbevölkerung leidet

Angesichts des Krieges in der Ukraine meint er: „Draufzahlen tut immer die Zivilbevölkerung. Es macht mir Sorgen, machtbesessene Diktatoren mitanzusehen, die glauben, ihren Machtbereich ausweiten zu müssen.“

Die erste Corona-Welle habe er gut überstanden. „Wir haben uns impfen lassen und uns an die Kontaktbeschränkungen gehalten. Angst habe ich um meine Tochter Elisabeth gehabt, die in Italien verheiratet ist und an zwei amerikanischen Universitäten unterrichtet. Es war furchtbar, im Fernsehen mitzuverfolgen, wie in Italien die Leichen mit dem Lastwagen abtransportiert wurden.“

„Jede Krise kann man meistern.“

Er lebt nach dem Motto: „Jedes negative Erlebnis hat auch etwas Positives. Wenn ich stürze und glimpflich davonkomme, weiß ich, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können.“ Er plädiert dafür, „gescheiter werden und aus den Fehlern lernen. Ich bin auch niemandem etwas neidig. Im Gegenteil, ich bewundere Menschen, die etwas können, was ich nicht so gut kann, wie in der Kunst oder im Sport“.

Er ist davon überzeugt: „Jede Krise kann man meistern. Wahr ist, dass es oft im gleichen Moment keine Lösung für ein Problem gibt. Aber man muss warten können und positiv an die Bewältigung des Problems herangehen.“

