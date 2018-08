Auf sechs Jahrzehnte blickt der Musikverein „Anton Hofmann“ Pfaffstätten bereits zurück. Grund genug für die Musikerinnen und Musiker, zum großen, dreitägigen Fest einzuladen!

Volles Programm an drei Tagen

Los geht es am Freitag, 31. August mit einem Tanzabend. Am Samstag, 1. September folgen schließlich der Einmarsch von acht Gastkapellen sowie ein gemeinsames Konzert. Den Abschluss bilden die Festmesse am Sonntag, 2. September ab 10 Uhr sowie der Frühschoppen. Letzterer ist ein ganz besonderer, wird er doch schließlich vom Musikverein 1955 Hörstein aus der bayrischen Partnergemeinde Pfaffstättens, Alzenau-Hörstein, gestaltet.

Eine prägende Figur der Vereinsgeschichte ist und bleibt Anton Hofmann, der von 1934 bis 1999 als Kapellmeister fungierte. „Er war auch im Jahr 2005, im Alter von 93 Jahren, sofort zur Stelle, wenn ein Musikstück arrangiert werden musste“, weiß Musiker Felix Schröpfer. Maßgeblich am Erfolg des Vereins, der weit über die Gemeindegrenzen hinaus geschätzt wird, war auch Ehrenobmann Leopold Österreich beteiligt.