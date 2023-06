ÖBB bitten nach Chaos Kunden um Entschuldigung

Zahlreiche Beschwerden über das Krisenmanagement der ÖBB langten am Donnerstagnachmittag ein. Es gab einen Rettungseinsatz und nach über einer Stunde am freien Feld, sind dann hunderte Leute in Pfaffstätten gestrandet – doch hier war am Bahnhof das WC gesperrt und es soll trotz Hitze nichts zu trinken gegeben haben. Erst nach 1,5 Stunden konnten die Fahrgäste mit einem Ersatzzug weiterfahren. Von der NÖN damit konfrontiert, sagt der Pressesprecher der ÖBB für Niederösterreich, Christopher Seif dazu: „Bei diesem bedauerlichen Vorfall ist leider nicht alles optimal gelaufen und noch nicht alles geklärt. Wir wollen uns aber auf jeden Fall aufrichtig bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.“

Konkret konnte der REX 2341 wegen eines Rettungseinsatzes seine Fahrt Richtung Süden nicht fortsetzen. Die Südbahnstrecke war laut Seif zwischen Mödling und Pfaffstätten von 14.55 bis 17.23 Uhr unterbrochen. „Der Vorfall ereignete sich auf freier Strecke, deshalb dauerte es länger, bis die Fahrgäste aus dem Zug konnten“, erläutert Seif. Nach ca. 1,5 Stunden mussten die Fahrgäste dann in Pfaffstätten auf ihre Weiterfahrt warten. Seif: „Der nächste Zug hätte planmäßig um 16.48 Uhr in Pfaffstätten abfahren sollen, leider war dieser auch verspätet und konnte erst um 17.38 Uhr fahren – die Ursache dafür wird intern noch eruiert.“

Es wurde laut dem ÖBB-Sprecher ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Mödling und Pfaffstätten eingerichtet, dieser war ab 15.27 Uhr im Einsatz. Andere Züge wurden kurzgeführt, um den Verkehr abseits der Unterbrechung aufrecht erhalten zu können.

WC wegen Vandalismus einstweilen gesperrt

Zum gesperrten WC am Bahnhof Pfaffstätten sagt Seif: „Das WC in Pfaffstätten wird seit 2016 in den wärmeren Monaten - ca. Anfang Mai bis Mitte November - von der Gemeinde betrieben. Es gab bereits im letzten Jahr vermehrt Vandalismusschäden in der WC-Anlage - Verunreinigungen mit Urin und Kot, Graffiti, und anderes. Dennoch wurde die WC-Anlage auch in diesem Jahr wieder geöffnet. Allerdings kam es gleich zu Beginn der Öffnung wieder zu einigen Vandalismus-Fällen, sodass das WC wieder zugesperrt werden musste.“ Wann es wieder geöffnet werden könne, wisse er nicht.

Eines unterstreicht Seif jedoch: „Der Vorfall wird selbstverständlich noch aufgearbeitet und analysiert.“