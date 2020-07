Die Männer sollen Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und Bargeld sowie sein Mobiltelefon gefordert haben. Die Täter sollen den Einheimischen niedergeschlagen und ihm eine Zigarettenpackung und einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag abgenommen haben.

Der 26-Jährige flüchtete daraufhin in einen Zug, die zwei Männer folgten ihm jedoch. Sie hatten ihn abermals niedergeschlagen, bevor sie von einer einschreitenden Person vertrieben wurden. Auch nachdem der 26-Jährige am Bahnhof Baden den Zug verlassen hatte, sollen die beiden den jungen Mann weiter schikaniert haben.

Der Vorfall am Bahnhof von Pfaffstätten ereignete sich am Abend des 3. Dezember 2019. Der erste Gesuchte wird als rund 1,60 Meter groß, mit normaler Statur, kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Der zweite Beschuldigte sei zwischen 1,90 und zwei Meter groß, habe eine sportliche Statur, blaue Augen und blonde Haare. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Baden, Telefonnummer 059133-3300, oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133 30-3333, erbeten.