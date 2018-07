Trauer in der Marktgemeinde Pfaffstätten: Wie die Marktgemeinde Pfaffstätten und die Bezirks-ÖVP bekanntgaben, ist der ehemalige Gemeindepolitiker Karl Fuchs gestorben. Fuchs war von 1970 bis 1990 Gemeinderat, von 1975 an als geschäftsführender Mandatar. Ein Jahr lang bekleidete Fuchs das Amt des Vizebürgermeisters, ehe er 1987 Bürgermeister wurde. Dieses Amt hatte er bis 1990 inne. Von 2006 bis 2011 war er Seniorenbund-Ortsgruppenobmann, von 2010 bis ins vorige Jahr auch Bezirksobmann. Er erhielt unter anderem den Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Pfaffstätten. Fuchs wird am 10. Juli um 14 Uhr zur letzten Ruhestätte geleitet.

Einen ausführlichen Nachruf bringt die Badener NÖN in ihrer nächsten Ausgabe!