Vor allem der Hort und die Mehrstufenschülerinnen- und Schüler brauchen mehr Platz. Dem soll der Ausbau der Volksschule auf dem jetzigen Parkplatz vor der Volksschule Rechnung tragen.

Alle Fraktionen begrüßen den Ausbau, Grüne-Gemeinderätin Elisabeth Rigler meint, dass der Elternverein den Ausbau schon lange fordert. Was sie aber kritisiert, ist: „Der Schulausbau kommt jedes Jahr aufs Tapet. Es ist zu begrüßen, dass die Schule jetzt ausgebaut wird, was mir aber fehlt, ist die langfristige Planung. Es passiert immer alles so Hau ruck und plötzlich. Elternvertreter fordern schon lange, dass die Schule ausgebaut wird. Ich habe mich bei der Gemeinderatssitzung der Zustimmung enthalten, weil ich die Lösung des Zubaus auf dem jetzigen Parkplatz nicht für optimal finde.“

SPÖ-Gemeinderat Marcus Ebert hingegen meint: „Es ist sehr erfreulich, dass wir immer mehr Kinder in Pfaffstätten haben und die Volksschule daher ausgebaut werden muss. Bevor dieser Ausbau gestartet wird, sollte genauestens evaluiert werden, ob dieser Ausbau auch langfristig ausreicht.“

Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP, ist der Meinung, dass „es sich auch ohne Zubau ausgeht, die Kinder unterzubringen. Aber wir wollen natürlich am Puls der Zeit bleiben und den Anforderungen der heutigen Pädagogik entsprechen. Darum bauen wir die Schule aus.“