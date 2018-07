Der Pfaffstättner Großheurige hat wieder Saison. Und das heißt: Tradition, Flair, Genuss und Unterhaltung pur in der Stiftgasse an diesmal elf erlebnisreichen Festtagen. Geöffnet hat die „größte Heurigenstraße Österreichs“ vom 9. bis 19. August.

„Pfaffstättner Wein-Erlebnisse“: Zwölf Winzer prosten ihren Besuchern unter Fest-Obmann Roman Schalko im gesellig-gemütlichen Rahmen zu. Und versprechen dabei Festtage, die nicht nur Wein-Liebhaber verbindet. Denn auch heuer bietet das Weinfest sommerliche Freizeitunterhaltung für die ganze Familie und für alle Generationen. Die drei Programm-Höhepunkte: Der „Tag der Tracht“, an dem alle im feschen Dirndl und in der Krachledernen auf den Beinen sind (15. August), die nostalgisch anmutende PS-Parade der „Pfaffstättner Puch-Partie PPP“ (11. August) und der „Familientag“ (19. August), an dem die Kinder bei viel Spiel und Spaß im Familienkreis voll auf ihre Rechnung kommen.

Das alles und noch viel mehr wird unter dem „Weingeflüster“ von Pfaffstättens Weinkönigin Katharina Strebinger über die Bühne gehen, die ihre Funktion während des Wein-Festivals in die Hände von Theresia Kainz legen wird. Ihre feierliche Inthronisierung: Am Samstag, den 11. August, beim Festpodium.