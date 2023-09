Familienmesse und großes Fest zum Schulbeginn in Baden/Leesdorf

Zur Familienmesse mit anschließendem Fest in der Pfarre Leesdorf wurde am Sonntag eingeladen. Ganze Familien und somit alle Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen und ältere Generationen nahmen um 9 Uhr an der Heiligen Messe teil. „Es war ein tolles Fest und die Stimmung sehr gut. 70 Kinder und ihre Eltern haben uns besucht“, sagt Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz.

Ein zelebriertes Wiedersehen

Der Sinn und Zweck: Alle sehen einander in der Pfarre wieder und zelebrieren das auch gemeinsam. Clemens Abrahamowicz freut sich über jeden Kirchgänger. „Wir alle kommen nach den Urlauben und langen Sommerferien hier wieder zusammen. Es beginnt sozusagen überall wieder der geregelte Alltag. In den Schulen, der Arbeitswelt und auch in der Kirche.“ Kaplan Mark Eylitz hat die Messe auch im jugendlichen Sinn gehalten.

Viele Aktivitäten und gute Schmankerl

Im Anschluss daran startete ein abwechslungsreiches Programm bei dem schönen Wetter auch im Freien. Es gab ein Fußballturnier, zahlreiche Spielstationen und einen eigenen Schminkbereich. Auf dem „Speiseplan“ standen kleine, feine Schmankerl wie Pommes, Würstel, diverse Getränke sowie Kaffee und Kuchen.