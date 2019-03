Die bisherige Orgel in St. Josef wurde als Zimmer-/Übungsinstrument in neobarockem Stil konzipiert. „und hat sich daher in Größe und Klang nur begrenzt für unseren Kirchenraum geeignet“, weiß Gemeinderat Michael Capek, der sich gemeinsam mit der Pfarre für den Bau einer neuen Orgel stark machte. Zehn Jahre sollte das „Projekt neue Orgel“ in Anspruch nehmen.

Am Sonntag war es endlich soweit: Das von Orgelbauer Lukman in der nordöstlichen Ecke des Kirchenraums errichtete Instrument wurde von Bischofsvikar Pater Petrus Hübner geweiht und im Rahmen einer Festmesse mit Pfarrer Leopold Steyrer und Kaplan Théodore Mbarga seiner Bestimmung übergeben. Mit dabei waren auch VP-Landesrat Martin Eichtinger, VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek und Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, die sich allesamt einig waren, dass bei diesem Vorhaben für St. Josef ein Jahrhundertprojekt realisiert wurde.

Die Optik der Orgel wurde vom deutschen Orgeldesigner Lothar D. Zickermann in einem gewissenhaften Prozess erarbeitet. Die der Pfarre angehörenden Architekten Franziska Ullmann und Markus Rietzler Litzenberger begleiteten das Projekt fachgerecht, als Projektleiter fungierte Michael Capek.

Bürgermeister Szirucsek betonte: „Eine Orgel trägt durch ihre große Klangfülle und Ausdrucksvielfalt entscheidend zur feierlichen Atmosphäre der Liturgie bei. Es freut mich daher, dass die römisch-katholische Pfarre St. Josef in Baden den Ankauf einer neuen Orgel feiern kann. Dank der beispielhaften Initiative eines engagierten Komitees und der überaus lebendigen und aktiven Pfarrgemeinde ist es gelungen, über viele Jahre eine Vielzahl an Veranstaltungen zu organisieren, um Spenden für die Orgel zu sammeln. Ein herzliches Vergelt's Gott an alle, die ihren Beitrag dazu geleistet haben.“

Festkonzert am 8. März

Nächste Gelegenheit, die neue Orgel zu hören, ist bereits am Freitag, 8. März beim eigens dafür konzipierten Festkonzert in der Kirche. An der Orgel musizieren Wolfgang und Michael Capek, für den Gesang konnte Cornelia Hübsch gewonnen werden und am Cello erklingt Martin Först. Weiters wirken die Chöre Leesdorfer Singkreis und Voix Célestes mit. Beginn ist 19.30 Uhr.