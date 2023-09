Pfarrkirche St. Stephan Erntedankmesse mit Tiersegnung bereicherte Menschen in Baden

Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz segnete die Früchte zu Erntedank. Foto: Nadja Tröstl

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as diesjährige Erntedankfest mit der in der Badener Stadtpfarrkirche am Sonntag zelebrierten Messe begeisterte die Menschen.