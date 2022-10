Verein Hilfswerk Thermenregion Mitte: Hilfe, die ankommt

Der Verein wurde 1982 von engagierten Traiskirchner Bürgerinnen und Bürgern als Traiskirchner Hilfswerk gegründet, von vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen aufgebaut und zu einer in der Thermenregion nicht mehr wegzudenkenden sozialen Einrichtung ausgebaut.

Heute werden vom Hilfswerk-Team die Gemeinden Baden, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Pfaffstätten, Oberwaltersdorf, Tattendorf, Traiskirchen und Trumau betreut. Vereinsvorsitzender Johann Metall erinnert sich: „Zu Beginn war die Beschaffung der finanziellen Mittel und eines geeigneten Büros das Hauptproblem. Geld musste bei Spendern organisiert werden und Büro war das Wohnzimmer der Gründerfamilie Dittler in Wienersdorf.“

„Heute müssen infolge der Personalknappheit fallweise Kunden vertröstet werden“

Heute ist das Hilfswerk Thermenregion Mitte im Schloss Tribuswinkel untergebracht. Anfangs musste die Hauskrankenpflege erst bekannt gemacht und Kunden gesucht werden.

„Heute müssen infolge der Personalknappheit fallweise Kunden vertröstet werden“, schildert Metall. Auch Vereinsvorsitzende-Stellvertreterin Siglinde Maglot war bereits bei der Gründung vor 40 Jahren dabei. Sie interviewte bei der 40-Jahr-Feier im Kammgarnsaal in Möllersdorf langjährige Mitglieder und gab so Einblicke in die Vereinsgeschichte.

Gründervater Eduard Dittler sprach über seine Beweggründe zur Vereinsgründung. Diese sind auch heute noch aktuell, wie Dittler anmerkte: „Menschen rasch und unbürokratisch in ihren eigenen vier Wänden zu helfen und zu unterstützen“, auch wenn sich die Anforderungen dahingehend in den vergangenen 40 Jahren stets verändert haben.

Hilfswerk-Verein bleibt immer am Puls der Zeit

„Es bleibt eine Herausforderung“, betonte auch Landtagsabgeordneter Christoph Kainz, ÖVP, gleichzeitig auch Pfaffstättens Bürgermeister. Zur besonderen Erfolgsgeschichte wurde auch die Aktion „Essen auf Rädern“, mit der der Verein ebenfalls vor 40 Jahren begonnen hat. Seit 38 Jahren kocht das Gasthaus Holzinger in Möllersdorf für „Essen auf Rädern“ und somit für das Hilfswerk.

Metall weiß: „In dieser Zeit wurden im Gasthaus Holzinger über 850.000 Mahlzeiten für ‚Essen auf Rädern‘ gekocht und von zahlreichen Mitarbeiterinnen an sehr viele Kunden ausgeliefert.“ Die Pflegemanagerin der Sozialstation Baden-Thermenregion Irene Walter ehrte die Pflegeassistentin Claudia Oswald und Heimhelfer Marian Grosu für ihre 10-jährige Arbeit in der Sozialstation.

Zum Abschluss der Feier segnete Traiskirchens Pfarrmoderator Jochen Maria Häusler gemeinsam mit BenediktinerPater Magnus Glasen ein neues Dienstauto des Hilfswerks, stellvertretend für alle im Einsatz befindlichen Fahrzeuge.

Anschließend an die Feier lud der Verein Hilfswerk Thermenregion-Mitte zum gemütlichen Beisammensein unter dem Motto „Gemeinsam im Hilfswerk“, bei dem sich die Anwesenden, darunter auch der Vizepräsident des NÖ Hilfswerks, Landtagsabgeordneter Hermann Hauer und der ehemals erste Geschäftsführer des NÖ Hilfswerks Erich Fidesser an einem köstlichen Buffet stärkten und noch einige Stunden miteinander plauderten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.