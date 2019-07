„Einkaufen! Genießen! Gewinnen!“ lautet das Motto des WirtschaftsService der Stadtgemeinde Baden. Kundinnen und Kunden der Stadt Baden haben, wie berichtet, die Möglichkeit in den teilnehmenden Betrieben von ihrem Einkauf oder ihrer Konsumation doppelt zu profitieren, indem sie Sticker für den Gewinnspielpass im Rahmen des Festivals „La Gacilly Baden Photo“ sammeln.

Der vollständig beklebte und ausgefüllte Pass kann in jedem teilnehmenden Betrieb oder in der Tourist Information abgegeben werden. „Mit etwas Glück gewinnt man bei der Verlosung am 11. Oktober einen von zahlreichen attraktiven Preisen der Badener Wirtschaft“, erläutert Dolores David-Fromm vom WirtschaftsService. Pro Einkauf oder Konsumation gibt es einen Sticker. Das Fotofestival-Gewinnspiel läuft bis 30. September. Mit zehn Stickern winken attraktive Preise bei der Verlosung am 11. Oktober.